Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κάνει απολογισμό στο Allwyn Game Time της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Χαρακτηρίζει το Πράσινο Ακρωτήρι ως την πιο όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία του τουρνουά και τη Γερμανία ως τη μεγαλύτερη απογοήτευση.

Ο δημοφιλής ηθοποιός υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά ο ίδιος τάσσεται στο πλευρό της Αργεντινής και του Λιονέλ Μέσι.

Από το απολαυστικό επεισόδιο δεν λείπουν και οι fun στιγμές, καθώς στο challenge της Χριστίνας Βραχάλη αποκαλύπτει ότι θα πήγαινε για ψάρεμα με τον Χάρι Κέιν, για τσίπουρα με τον Ρομέλου Λουκάκου, για Ικαριώτικο με τον Τιμπό Κουρτουά, για ορεινή εξόρμηση με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε ενώ για ένα παραδοσιακό ελληνικό Πάσχα με σούβλες θα διάλεγε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.