Φρίκη στις ΗΠΑ: 38χρονη γέννησε και έπνιξε το μωρό σε χημική τουαλέτα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Νέο Μεξικό η υπόθεση νεογέννητου κοριτσιού που εντοπίστηκε νεκρό μέσα στη δεξαμενή χημικής τουαλέτας, με τις αρχές να κατηγορούν τη μητέρα του ότι το εγκατέλειψε εκεί αμέσως μετά τον τοκετό.

Η 38χρονη Σόνια Χιμένες συνελήφθη την Τετάρτη και αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργηματικής παιδικής κακοποίησης με αποτέλεσμα τον θάνατο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του Λας Κρούσες.

Πήγε στο νοσοκομείο χωρίς το βρέφος

Όπως αναφέρουν οι αρχές, η Χιμένες προσήλθε στο Memorial Medical Center περίπου στις 22:30 το βράδυ της 7ης Φεβρουαρίου και φαινόταν να έχει μόλις γεννήσει, χωρίς όμως να έχει μαζί της βρέφος. Το ιατρικό προσωπικό ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ ο σύντροφός της φέρεται να δήλωσε ότι τη μετέφερε στο νοσοκομείο αφού προηγουμένως βρίσκονταν στην περιοχή Burn Lake, περίπου έξι μίλια μακριά, όπου εκείνη χρησιμοποίησε φορητή τουαλέτα.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το νεογέννητο νεκρό μέσα στη δεξαμενή συγκράτησης της τουαλέτας, γράφει η Daily Mail.

Σύμφωνα με τις αρχές, η 38χρονη φέρεται να γέννησε το παιδί, να έκοψε τον ομφάλιο λώρο και στη συνέχεια να το τοποθέτησε στη δεξαμενή, όπου το βρέφος πνίγηκε.

«Πρόκειται για μία από τις πιο σπαρακτικές και σοκαριστικές υποθέσεις που έχω αντιμετωπίσει στην καριέρα μου», ανέφερε σε email προς τη Santa Fe New Mexican ο αρχηγός της αστυνομίας του Λας Κρούσες, Τζέρεμι Στόρι. «Θα συνεργαστούμε στενά με την εισαγγελία για να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το κοριτσάκι».

Νεκροψία που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το βρέφος ήταν ζωντανό όταν ρίχθηκε μέσα στη χημική τουαλέτα. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν επίσης ότι το παιδί εισέπνευσε και κατάπιε το μπλε χημικό υγρό που χρησιμοποιείται για την απολύμανση φορητών τουαλετών.

«Το μπλε χημικό υγρό βρέθηκε στην τραχεία, στους πνεύμονες και στο στομάχι του βρέφους, επιβεβαιώνοντας ότι ανέπνεε και κατάπινε το υγρό ενώ ήταν ζωντανό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Χιμένες κρατείται στο Κέντρο Κράτησης της κομητείας Ντόνα Άνα, χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση σε αυτό το στάδιο.

Οι αρχές δεν αναμένουν να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος του συντρόφου της, καθώς εκτιμούν ότι δεν γνώριζε πως είχε γεννήσει.

Πολλές εγκαταλείψεις νεογέννητων παιδιών

Σύμφωνα με στοιχεία εθνικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που επικαλείται η New Mexican, το 2021 καταγράφηκαν 31 εγκαταλείψεις νεογέννητων σε κάδους απορριμμάτων, σακίδια και άλλα επικίνδυνα σημεία στις ΗΠΑ. Από αυτά τα βρέφη, τα 22 εντοπίστηκαν νεκρά.

Παρόμοια τραγωδία σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στη Νέα Υόρκη, όταν νεογέννητο κοριτσάκι με τον ομφάλιο λώρο ακόμη συνδεδεμένο βρέθηκε νεκρό σε πίσω αυλή πολυκατοικίας στο Μπρονξ. Η αστυνομία κλήθηκε στο συγκρότημα της οδού St. Lawrence Ave γύρω στις 11:15 το πρωί της 23ης Οκτωβρίου, έπειτα από ανακάλυψη εργαζομένου του κτιρίου. Το βρέφος ήταν αναίσθητο και χωρίς ανταπόκριση, και παρά τις προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του επί τόπου.

Διαβάστε επίσης:

Διάσκεψη Ασφάλειας Μονάχου: «Μπράβο» από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον Κάθετο Διάδρομο και τις συμφωνία P-TEC

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για «πόλεμο διαρκείας» με το Ιράν

Politico για τη Διάσκεψη του Μονάχου – «Το Δημιούργημα του Τραμπ: Μια Ευρώπη που ξοδεύει περισσότερα στην άμυνα και μπορεί να ορθώσει ανάστημα στις ΗΠΑ»