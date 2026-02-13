search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 22:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

13.02.2026 22:12

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών στη Λιόν: Εγκεφαλικά νεκρός 23χρονος

13.02.2026 22:12
Lyon

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λιόν.

Η ακροδεξιά οργάνωση «Νemesis» πραγματοποίησε διαμαρτυρία έξω από το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών της Λιόν με αφορμή την ομιλία της ευρωβουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ρίμα Χασάν σε συνέδριο. 

Την ίδια, ώρα αντιφασιστές διαδήλωναν κατά της διάλεξης του συγγραφέα Guillaume Ancel και ενός καθηγητή ιστορίας με θέμα «την άρνηση του δικαιώματος του πολέμου» .

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέσπασε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν δύο άτομα, με τον ένα τραυματία να είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Σύμφωνα με τις εώς τώρα πληροφορίες πρόκειται για 23χρονο, που είναι μέλος της «Νemesis».

Διαβάστε επίσης

Παρίσι: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους απείλησε με μαχαίρι κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου (Video)

Το δίλημμα του Ερντογάν και η πρόκληση από τον Ιμάμογλου

Σκηνές χάους σε πτήση από Τουρκία για Μάντσεστερ – Επιβάτες πιάστηκαν στα χέρια, γέμισαν αίμα τα καθίσματα, βρέθηκαν δόντια στο πάτωμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία – Τραυματίστηκε ο οδηγός

eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε εξέλιξη ο Β΄ ημιτελικός για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής – Οι εμφανίσεις των 14 διαγωνιζόμενων (Videos)

1-1
ADVERTORIAL

Ήρθε το Instant Win για κέρδη στη στιγμή έως 500 ευρώ σε χιλιάδες τυχερούς – Δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

sygkrousi-ploia
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή που δύο πλοία του αμερικανικού ναυτικού συγκρούονται κοντά στις ακτές της Νότιας Αμερικής

katsadiotis_1200-630
ADVERTORIAL

«Ο Καραγκιόζης στην Εθνική Πινακοθήκη και τα φαντάσματα άλλων εποχών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 22:54
trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία – Τραυματίστηκε ο οδηγός

eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε εξέλιξη ο Β΄ ημιτελικός για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής – Οι εμφανίσεις των 14 διαγωνιζόμενων (Videos)

1-1
ADVERTORIAL

Ήρθε το Instant Win για κέρδη στη στιγμή έως 500 ευρώ σε χιλιάδες τυχερούς – Δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

1 / 3