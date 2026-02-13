Άγρια συμπλοκή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών στη Λιόν: Εγκεφαλικά νεκρός 23χρονος

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λιόν.

Η ακροδεξιά οργάνωση «Νemesis» πραγματοποίησε διαμαρτυρία έξω από το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών της Λιόν με αφορμή την ομιλία της ευρωβουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ρίμα Χασάν σε συνέδριο.

🚨 BREAKING:



🇫🇷 More than 40 antifa members beat a young French conservative to death in France.



He was on the security staff protecting Collectif Némésis (@Coll_Nemesis), an organisation campaigning for women’s safety.



Antifa killed him.pic.twitter.com/SwIzQk2OIB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 13, 2026

Την ίδια, ώρα αντιφασιστές διαδήλωναν κατά της διάλεξης του συγγραφέα Guillaume Ancel και ενός καθηγητή ιστορίας με θέμα «την άρνηση του δικαιώματος του πολέμου» .

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέσπασε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν δύο άτομα, με τον ένα τραυματία να είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Σύμφωνα με τις εώς τώρα πληροφορίες πρόκειται για 23χρονο, που είναι μέλος της «Νemesis».

