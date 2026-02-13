Σκηνές χάους σε πτήση από Τουρκία για Μάντσεστερ – Επιβάτες πιάστηκαν στα χέρια, γέμισαν αίμα τα καθίσματα, βρέθηκαν δόντια στο πάτωμα

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Jet2 από την Τουρκία με προορισμό το Μάντσεστερ, όταν μια έντονη συμπλοκή μεταξύ Βρετανών επιβατών ανάγκασε τον κυβερνήτη να αλλάξει πορεία και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στις Βρυξέλλες.

Όπως ανέφεραν επιβάτες, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας φέρεται να προσπάθησε να αρπάξει το κινητό τηλέφωνο συνεπιβάτη του. Μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο: Επιβάτες ξεκίνησαν να ανταλλάσσουν γροθιές και πάλευαν στον διάδρομο της καμπίνας, την ώρα που γύρω τους βρίσκονταν οικογένειες με παιδιά και ηλικιωμένοι ταξιδιώτες.

Μάρτυρες περιέγραψαν εικόνες που σοκάρουν, κάνοντας λόγο για αίματα πάνω στα καθίσματα και ακόμη και για… δόντια που είχαν πέσει στο πάτωμα. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ένας από τους συμμετέχοντες στον καβγά φέρεται να είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, και να προχώρησε και σε ρατσιστικές τοποθετήσεις πριν έρθει σε σύγκρουση με μέλη του πληρώματος.

«Σε κάποιο σημείο τα πράγματα σοβάρεψαν και πιάστηκαν στα χέρια. Οι επιβάτες ήταν αναστατωμένοι. Ο κόσμος φοβήθηκε. Η ατμόσφαιρα μετατράπηκε σε χάος», δήλωσε επιβάτης. Άλλος ανέφερε ότι το πλήρωμα διαχειρίστηκε την κρίση «ήρεμα και επαγγελματικά», ενώ επαίνεσε και όσους επιβάτες στάθηκαν απέναντι στα ρατσιστικά σχόλια και στήριξαν όσους είχαν τρομοκρατηθεί.

Συνελήφθησαν δύο άτομα

Μετά την προσγείωση στις Βρυξέλλες, αστυνομικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων. Ο πιλότος, ενημερώνοντας αργότερα τους ταξιδιώτες, ανέφερε πως σε τρεις δεκαετίες καριέρας μπορεί «να μετρήσει στα δάχτυλα του ενός χεριού» τις φορές που χρειάστηκε να κάνει έκτακτη προσγείωση, επισημαίνοντας ότι δεν είχε βιώσει ξανά τόσο βίαιο περιστατικό.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες, η πτήση συνέχισε κανονικά προς το Μάντσεστερ. Από την πλευρά της, η Jet2 χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των εμπλεκομένων «εντελώς απαράδεκτη» και ξεκαθάρισε ότι θα τους επιβληθεί ισόβιος αποκλεισμός από τα δρομολόγιά της.

