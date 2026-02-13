Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να συνδέεται με τις εγκληματικές δραστηριότητες του αποβιώσαντος σεξουαλικού παραβάτη Τζέφρι Έπστάιν, σύμφωνα με δημοσίευμα του ελβετικού περιοδικού Die Weltwoche.

«Ίσως μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση για ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ζελένσκι για εμπορία νεαρών γυναικών και παιδιών», αναφέρει ένα email με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2025, που βρέθηκε στα Αρχεία Επστάιν. Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης του μηνύματος είναι άγνωστοι. Πιθανότατα πρόκειται για γυναίκα.

Σε ένα άλλο email, ισχυρίζεται ότι βιάστηκε από τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Barclay, Τζες Στέιλι. Ο Στέιλι έχει δεχθεί έντονες πιέσεις από τότε που δημοσιεύθηκαν τα έγγραφα.

Το φερόμενο θύμα ισχυρίζεται ότι το δίκτυο του Επστάιν ασχολούνταν με trafficking νεαρών γυναικών από την Ουκρανία. Κατονομάζει τον Γάλλο πράκτορα μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ ως εγκέφαλο, ο οποίος φέρεται να ίδρυσε το πρακτορείο μοντέλων 1Motheragency στο Κίεβο, υποσχόμενο στις νεαρές Ουκρανές γυναίκες μια επιτυχημένη καριέρα στην πασαρέλα.

Ο ίδιος ο Μπρουνέλ, που θεωρείται έμπιστος άνθρωπος του Επστάιν εδώ και πολύ καιρό, εμφανίζεται πολλές φορές στα έγγραφα. Κατηγορήθηκε για βιασμό ανηλίκων και σεξουαλική επίθεση και βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Παρισιού το 2022.

Ο συντάκτης των email υποψιάζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας μπορεί να έχει διαπράξει έγκλημα. «Ζελένσκι, θέλω να διερευνηθούν τα κεφάλαιά σου», γράφει το φερόμενο ως θύμα σε μήνυμα που απευθύνεται στον πρόεδρο της Ουκρανίας. Καλεί επίσης τις ρυθμιστικές αρχές των χρηματοπιστωτικών αγορών, όπως η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, να εξετάσουν τα κεφάλαια του προέδρου της Ουκρανίας.

Ωστόσο, από τα ρεπορτάζ δεν προκύπτουν στοιχεία ή έμμεσες ενδείξεις που να ενοχοποιούν πραγματικά τον Ζελένσκι. Σε κάποιο σημείο, το φερόμενο θύμα παραπονιέται ότι οι δικαστικές αρχές προστατεύουν άτομα από το δίκτυο του Επστάιν. «Δεν είμαι το μόνο θύμα του οποίου τα στοιχεία καταστράφηκαν».

Σε ένα email από τον Φεβρουάριο του 2025, κατονόμασε συγκεκριμένα τον Πίτερ Μάντελσον, τον πρώην Βρετανό πρέσβη στην Ουάσινγκτον, ο οποίος αναγκάστηκε τώρα να ανακοινώσει την παραίτησή του από τη Βουλή των Λόρδων και από το Εργατικό Κόμμα μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις. Το φερόμενο θύμα ισχυρίζεται ότι ο Μάντελσον συναντιόταν τακτικά με τον Επστάιν ενώ εκείνος τη βίαζε.

Ο Επστάιν διατηρούσε επαφές με πρακτορεία μοντέλων του Κιέβου και, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, συμπαθούσε τις νεαρές Ουκρανές. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ένα email που έστειλε ο Μπροκ Πιρς, συνιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Tether, στον πρώην επενδυτικό τραπεζίτη. Ο Πιρς ενημέρωσε τον Επστάιν ότι «ένα σκάφος στην Αντίγκουα γεμάτο με τα καλύτερα της Ουκρανίας» τον περίμενε. Τα αρχεία αναφέρουν επίσης κρατήσεις πτήσεων για Ουκρανές.

