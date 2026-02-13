search
13.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

13.02.2026 16:02

Σοκ στην Αγγλία: Ένα στα 14 παιδιά που πεθαίνουν έχουν γονείς πρώτα ξαδέλφια!

Σοκ προκαλούν τα αποτέλεσμα μεγάλης έρευνας στην Αγγλία που αποκαλύπτει ότι ένα στα 14 παιδιά που πέθαναν μέσα σε μια τετραετία, είναι προϊόν αιμομιξίας καθώς οι γονείς τους ήταν  συγγενείς εξ αίματος όπως για παράδειγμα πρώτα ξαδέλφια!

Τα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν από την Εθνική Βάση Δεδομένων Παιδικής Θνησιμότητας (NCMD), με έδρα το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, ανέλυσαν και τους 13.045 θανάτους παιδιών στην Αγγλία μεταξύ 2019 και 2023.

Από αυτούς, οι 926 (7%) διαπιστώθηκε ότι αφορούσαν παιδιά που γεννήθηκαν από συγγενείς εξ αίματος, που σημαίνει ότι η μητέρα και ο πατέρας είναι στενοί συγγενείς εξ αίματος, όπως γράφει το αποκλειστικό ρεπορτάζ του The Gurdian.

Αν και ο ακριβής αριθμός παιδιών με συγγενείς εξ αίματος σε όλη την Αγγλία είναι ασαφής, τα δεδομένα δείχνουν σαφώς την υπερ-εκπροσώπησή τους στα στατιστικά στοιχεία θνησιμότητας και απαιτούν «επείγουσα δράση», σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η μεγαλύτερη γεωγραφική εκτίμηση συγγένειας εξ αίματος που είναι διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή προέρχεται από μια μεγάλη μελέτη που παρακολούθησε τη ζωή 13.000 μωρών που γεννήθηκαν στο Μπράντφορντ. Διαπίστωσε ότι ένα στα έξι από αυτά τα παιδιά είχε γονείς που ήταν πρώτα ξαδέρφια, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από την πακιστανική κοινότητα της πόλης.

«Αυτή είναι η πρώτη ανάλυση αυτού του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο που εξετάζει τους θανάτους παιδιών που σχετίζονται με συγγένεια εξ αίματος σε ολόκληρη τη χώρα και για αρκετά χρόνια», δήλωσε η καθηγήτρια Κάρεν Λούιτ, διευθύντρια του NCMD και κύρια συγγραφέας της μελέτης. «Το σύνολο δεδομένων του NCMD είναι μοναδικό: είναι επίκαιρο, πλήρες και περιεκτικό και μας δίνει μια πιο σαφή εικόνα από ποτέ για τον αντίκτυπο της συγγένειας εξ αίματος στην παιδική θνησιμότητα», όπως είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Το 7% των παιδικών θανάτων κατά την περίοδο αυτή, αφορούσε παιδιά που γεννήθηκαν από συγγενείς εξ αίματος. Αυτά τα παιδιά μπορεί να έχουν πεθάνει από οποιαδήποτε αιτία, αλλά τα δεδομένα μας δείχνουν πολύ καθαρά ότι υπερ-εκπροσωπούνται στις στατιστικές θνησιμότητας. Γι΄αυτό απαιτείται επειγόντως δράση για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για αυτήν την ομάδα».

Η έκθεση αποκάλυψε επίσης έντονες εθνικές και κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην παιδική θνησιμότητα και την εξ αίματος συγγένεια. Αναλυτικά:

Από τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους με γονείς στενούς συγγενείς, τέσσερα στα πέντε (79%) ήταν ασιατικής καταγωγής, με την πιο συνηθισμένη εθνικότητα να είναι η Πακιστανική, σύμφωνα με την έρευνα.

Σχεδόν το ένα τρίτο (30%) των παιδιών ασιατικής καταγωγής, σε σύγκριση με μόνο το 5% των παιδιών μαύρης καταγωγής και το 1% λευκής ή μικτής καταγωγής.

Από τα αποβιώσαντα παιδιά των οποίων οι γονείς ήταν στενοί συγγενείς, περισσότερα από τα μισά (52%) ζούσαν στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αγγλίας, σε σύγκριση με μόνο το 5% που ζούσε στις λιγότερο υποβαθμισμένες περιοχές.

Τα παιδιά από αιμομιξία έχουν χειρότερη υγεία

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που γεννιούνται από γονείς που είναι στενοί συγγενείς, έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν χειρότερα αποτελέσματα υγείας σε μια σειρά από μετρήσεις. Για παράδειγμα, έχουν διπλάσιες πιθανότητες να γεννηθούν με συγγενή ανωμαλία, καθώς και αυξημένο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν προβλήματα με την ανάπτυξη της ομιλίας και της γλώσσας.

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότερο από το ένα τέταρτο (27%) όλων των παιδικών θανάτων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σχετίζονταν με χρωμοσωμικές, γενετικές και συγγενείς ανωμαλίες.

Σχεδόν τρεις στους πέντε (59%) αυτών των θανάτων οφείλονταν σε χρωμοσωμικές, γενετικές και συγγενείς ανωμαλίες. Από αυτούς τους παιδικούς θανάτους που οφείλονται σε γενετικούς παράγοντες, σχεδόν το 17% γεννήθηκαν από γονείς που ήταν στενοί συγγενείς.

Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτή η έκθεση παρέχει περαιτέρω σαφείς ενδείξεις σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο γενετικών παθήσεων και σοβαρών ασθενειών που συνεπάγεται η ύπαρξη στενά συγγενών γονέων και υπογραμμίζει έναν ανησυχητικό αριθμό θανάτων σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές.

