search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 14:17

Πλήμμυρισε αίθουσα του Λούβρου με σπάνια έργα τέχνης

13.02.2026 14:17
louvre_museum

Μία αίθουσα του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, εντός της οποίας εκτίθενται πίνακες ζωγραφικής του 15ου και του 16ου αιώνα, βρέθηκε πλημμυρισμένη σήμερα το πρωί και, σύμφωνα με τις τεχνικές υπηρεσίες του Λούβρου, το συμβάν οφείλεται σε διαρροή νερού.

Οι ίδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι η αίθουσα βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των έργων τέχνης.

Στην ιστοσελίδα του Μουσείου αναφέρεται ότι οι αίθουσες 706 και 708 θα παραμείνουν προς το παρόν κλειστές.

Ανάλογο συμβάν είχε σημειωθεί και στις 26 Νοεμβρίου, όταν διαρροή νερού από τις αποχέτευσεις είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η βιβλιοθήκη όπου φυλάσσονται αιγυπτιακά χειρόγραφα, τα οποία υπέστησαν φθορές.

Διαβάστε επίσης:

Τρεις νεκροί σε Γαλλία και Ισπανία από το φονικό πέρασμα της καταιγίδας Nils (videos)

Νότια Καρολίνα: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας από ένοπλη επίθεση σε κοιτώνα πανεπιστημίου

Διάσκεψη Ασφαλείας Μονάχου: Συζητήσεις για έναν κόσμο «υπό διάλυση» – Τι θα πει ο Ρούμπιο ένα χρόνο μετά την ομιλία σοκ του Βανς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
germania-polites
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί νιώθουν ανασφαλείς οι Γερμανοί – Ένας στους 4 δηλώνει ότι θα εγκαταλείψει τη χώρα σε περίπτωση πολέμου

pasok_1510_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το επιλεκτικό (εκλεκτικό όμως;) γούστο της Χαριλάου

perfetta-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

GSEE_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: ΠΑΣΚΕ εναντίον (κάπως σαν) ΠΑΣΚΕ και στη μέση η… αμήχανη Χαριλάου Τρικούπη

IRAKLEIO_TROXAIO
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή, βαριά τραυματισμένη η γυναίκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:45
germania-polites
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί νιώθουν ανασφαλείς οι Γερμανοί – Ένας στους 4 δηλώνει ότι θα εγκαταλείψει τη χώρα σε περίπτωση πολέμου

pasok_1510_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το επιλεκτικό (εκλεκτικό όμως;) γούστο της Χαριλάου

perfetta-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

1 / 3