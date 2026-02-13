Πλήμμυρισε αίθουσα του Λούβρου με σπάνια έργα τέχνης

Μία αίθουσα του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, εντός της οποίας εκτίθενται πίνακες ζωγραφικής του 15ου και του 16ου αιώνα, βρέθηκε πλημμυρισμένη σήμερα το πρωί και, σύμφωνα με τις τεχνικές υπηρεσίες του Λούβρου, το συμβάν οφείλεται σε διαρροή νερού.

Οι ίδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι η αίθουσα βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των έργων τέχνης.

Στην ιστοσελίδα του Μουσείου αναφέρεται ότι οι αίθουσες 706 και 708 θα παραμείνουν προς το παρόν κλειστές.

Ανάλογο συμβάν είχε σημειωθεί και στις 26 Νοεμβρίου, όταν διαρροή νερού από τις αποχέτευσεις είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η βιβλιοθήκη όπου φυλάσσονται αιγυπτιακά χειρόγραφα, τα οποία υπέστησαν φθορές.

Διαβάστε επίσης:

Τρεις νεκροί σε Γαλλία και Ισπανία από το φονικό πέρασμα της καταιγίδας Nils (videos)

Νότια Καρολίνα: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας από ένοπλη επίθεση σε κοιτώνα πανεπιστημίου

Διάσκεψη Ασφαλείας Μονάχου: Συζητήσεις για έναν κόσμο «υπό διάλυση» – Τι θα πει ο Ρούμπιο ένα χρόνο μετά την ομιλία σοκ του Βανς