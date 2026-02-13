Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World μετά τη δημοσιοποίηση email με τον Επστάιν να τον ευχαριστεί για το «βίντεο βασανιστηρίων»

Ο δισεκατομμυριούχος Σουλτάν Αχμέντ μπιν Σουλαγιέμ, διευθύνων σύμβουλος της μεγάλης εταιρείας εμπορίου και logistics DP World, παραιτήθηκε από τη θέση του, αφότου κατονομάζεται σε έγγραφα του Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αναφέρθηκε στον επιχειρηματία από το Ντουμπάι ως «στενό προσωπικό φίλο».

Η DP World ανακοίνωσε την παραίτηση το πρωί της Παρασκευής, λέγοντας ότι ο Έσα Καζίμ ανέλαβε τον ρόλο του Προέδρου και ο Γιουβρά Ναριάν διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Το όνομα του Μπιν Σουλαγιέμ είχε σβηστεί σε ορισμένα email στα αρχεία του Επστάιν, αλλά ο βουλευτής Τόμας Μέισι, Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι, τον κατονόμασε ως παραλήπτη ενός email που έγραψε ο Επστάιν, λέγοντάς του ότι «λάτρεψε το βίντεο με τα βασανιστήρια».

Ο Επστάιν και ο Μπιν Σουλαγιέμ φαινόταν να έχουν μια σχέση δεκαετιών -συχνά συζητώντας άσεμνα θέματα, όπως σεξ, μασάζ και συνοδούς– με τον Επστάιν να του λέει σε ένα email του 2013: «Είσαι ένας από τους πιο έμπιστους φίλους μου με (κάθε) έννοια της λέξης. Δεν με έχεις απογοητεύσει ποτέ».

Ο Μπιν Σουλαγιέμ, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα ποινικό αδίκημα που σχετίζεται με τον Επστάιν, μοιράστηκε παρόμοια φράση, αναφερόμενος στον Επστάιν ως «πολύ αγαπητό φίλο και συνεργάτη μου».

Την ίδια χρονιά, ο μπιν Σουλαγιέμ ανέφερε σε email προς τον Επστάιν ότι «πέρασα πολύ ωραία στο νησί σας», ευχαριστώντας τον που άφησε τον Επστάιν να χρησιμοποιήσει το αεροπλάνο του.

Αντάλλαξαν email από το 2007 έως το 2019, τη χρονιά που ο Επστάιν αυτοκτόνησε σε φυλακή της Νέας Υόρκης.

Ποιος είναι ο Σουλτάνος ​​Αχμέτ Μπιν Σουλαγιέμ;

Ο Μπιν Σουλαγιέμ, 71 ετών, οδήγησε την DP World σε έσοδα 18,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 44,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους στη Μέση Ανατολή. Η DP World, μια εταιρεία της οποίας ο Μπιν Σουλαγιέμ ηγούνταν ως διευθύνων σύμβουλος από το 2016, φέρεται να συνεισφέρει περισσότερο από το ένα τρίτο του ΑΕΠ του Ντουμπάι και το 12% σε όλα τα ΗΑΕ.

Η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο μεγιστάνας των ΗΑΕ έχει μακροχρόνιους επιχειρηματικούς δεσμούς με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω της κρατικής εταιρείας ακινήτων Nakheel του Ντουμπάι, της οποίας προήδρευσε και η οποία υπέγραψε συμφωνία αδειοδότησης το 2008 για την κατασκευή ακινήτων με το εμπορικό σήμα του Τραμπ στο εμιράτο.

Εταιρείες που συνδέονται με τον Μπιν Σουλαγιέμ έχουν διασταυρωθεί με τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της χορηγίας της DP World Tour της DP World Tour, η οποία έχει φιλοξενήσει τουρνουά στα γήπεδα γκολφ του Τραμπ στη Σκωτία.

Σχολίασε επίσης τις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ, αντανακλώντας την εγγύτητά του με παγκόσμια επιχειρηματικά δίκτυα που συνδέονται με την κυβέρνηση Τραμπ και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Επστάιν και ο Μπιν Σουλαγιέμ αναφέρθηκαν στον Τραμπ σε email, το 2017, όταν ο Μπιν Σουλαγιέμ ρώτησε τον Επστάιν αν θα έπρεπε να δεχτεί πρόσκληση για την ορκωμοσία του Τραμπ. Έγραψαν επίσης για τον Στιβ Μπάνον, πρώην βοηθό του Τραμπ, με τον Επστάιν να γράφει: «Έχουμε γίνει φίλοι και θα σας αρέσει».

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Παράνομη η απαγόρευση της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης Palestine Action – Δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση σύμφωνα με δικαστήριο

Σοκ στην Αγγλία: Ένα στα 14 παιδιά που πεθαίνουν έχουν γονείς πρώτα ξαδέλφια!

Προειδοποιήσεις Ρούμπιο σε Ευρώπη για μια «νέα εποχή» στα γεωπολιτικά πριν την ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου