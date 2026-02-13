Προειδοποιήσεις Ρούμπιο σε Ευρώπη για μια «νέα εποχή» στα γεωπολιτικά πριν την ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε για μια καθοριστική στιγμή και μια «νέα εποχή» καθώς ταξιδεύει στην Ευρώπη για μια σημαντική ομιλία στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Ο Ρούμπιο θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην πρώτη μεγάλη παγκόσμια εκδήλωση από τότε που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την κυριαρχία της Δανίας με την υπόσχεσή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, επέμεινε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για την ανεξαρτησία της από τις ΗΠΑ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι οι διατλαντικοί δεσμοί είναι τόσο στενοί και σημαντικοί όσο ποτέ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εντάσεις με την Κίνα και μια πιθανή πυρηνική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ βρίσκονται επίσης στην ημερήσια διάταξη καθώς η διάσκεψη ασφαλείας ξεκινά.

«Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα μπροστά μας», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε αν το μήνυμά του προς τους Ευρωπαίους θα ήταν πιο συμφιλιωτικό από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

«Ζούμε σε μια νέα εποχή στη γεωπολιτική και θα απαιτήσει από όλους μας να επανεξετάσουμε πώς μοιάζει αυτό και ποιος θα είναι ο ρόλος μας».

Στο περσινό συνέδριο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς επιτέθηκε στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, για τις πολιτικές της σχετικά με την ελευθερία του λόγου και τη μετανάστευση. Η ομιλία του πυροδότησε ένα έτος άνευ προηγουμένου διατλαντικής έντασης.

Περίπου 50 παγκόσμιοι ηγέτες αναμένεται να περιμένουν τη φετινή εκδήλωση, όπου η ευρωπαϊκή άμυνα και το μέλλον της διατλαντικής σχέσης θα συζητηθούν σε μια εποχή που οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, δηλώνοντας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ότι ήταν «καλυμμένη με ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού».

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ρούμπιο για να συζητήσουν τις απειλές των ΗΠΑ να κατασχέσουν την ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας από τον σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ.

Οι απειλές των ΗΠΑ έχουν θεωρηθεί από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες ως μια κρίσιμη στιγμή που έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη με τον μεγαλύτερο σύμμαχό της.

Πριν από τη διάσκεψη, οκτώ πρώην πρεσβευτές των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και οκτώ πρώην Αμερικανοί ανώτατοι διοικητές στην Ευρώπη εξέδωσαν ανοιχτή επιστολή καλώντας την Ουάσινγκτον να διατηρήσει την υποστήριξή της προς τη δυτική αμυντική συμμαχία.

«Μακριά από το να είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα», δήλωσαν ότι το ΝΑΤΟ ήταν ένας «πολλαπλασιαστής δύναμης» που επέτρεπε στις ΗΠΑ να επιβάλουν την ισχύ και την επιρροή τους «με τρόπους που θα ήταν αδύνατο – ή απαγορευτικά δαπανηρό – να επιτευχθούν μόνες τους».

Η διατλαντική σχέση έχει δεχθεί αυξανόμενη πίεση μετά την εισαγωγή δασμών από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο και μια υπόδειξη στη στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ ότι τα ευρωπαϊκά έθνη μπορεί να μην παραμείνουν «αξιόπιστοι σύμμαχοι» μακροπρόθεσμα.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ βαν Βιλ δήλωσε στο BBC την Παρασκευή ότι αναγνωρίζει ότι «ο κόσμος έχει αλλάξει» και ότι ελπίζει ότι ο «διατλαντικός δεσμός» θα παραμείνει «σταθερός».

Ο Βαν Βιλ δήλωσε ότι αναγνωρίζει ότι η Ολλανδία χρειάζεται να «αναλάβει δράση» όσον αφορά την ασφάλειά της, αλλά ότι η χώρα του κάνει μια «μεγάλη θυσία» για να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες.

«Θα χρειαστεί χρόνος πριν μπορέσουμε πραγματικά να αναλάβουμε [το βάρος της ασφάλειας] από τους Αμερικανούς στην Ευρώπη», προειδοποίησε.

Η Ολλανδία ήταν μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ που πέρυσι συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του οικονομικού προϊόντος των χωρών τους έως το 2035, μετά από μήνες πιέσεων από τον Τραμπ.

Ο Ρούμπιο αναμένεται να αποφύγει να ακολουθήσει την τραχιά προσέγγιση του Βανς από πέρυσι, αλλά όταν ρωτήθηκε αν σκόπευε να είναι πιο διαλλακτικός, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ευρωπαίοι «θέλουν να ξέρουν πού πηγαίνουμε, πού θα θέλαμε να πάμε, πού θα θέλαμε να πάμε μαζί τους».

Λίγες ώρες πριν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανοίξει τη διάσκεψη του Μονάχου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ότι ο στόχος ήταν να οριστεί από κοινού τι κατέχει το ΝΑΤΟ και να δείξουν στις ΗΠΑ ότι χρειάζονται και την Ευρώπη.

Ο Μακρόν θα απευθυνθεί επίσης στο συνέδριο την Παρασκευή, έχοντας δηλώσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα ότι τώρα «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για νέο ιμπεριαλισμό ή νέο αποικιοκρατία».

Μετά από μια εβδομάδα ταραχώδους εσωτερικής πολιτικής, ο Σερ Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψει επίσης στο Μόναχο, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις τόσο με τον Μερτς όσο και με τον Μακρόν, πριν απευθυνθεί στη σύνοδο κορυφής το Σάββατο το πρωί.

Ο πρόεδρος της διάσκεψης, Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, σε μια έκθεση πριν από την εκδήλωση, δήλωσε: «Για γενιές, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν μπορούσαν απλώς να βασίζονται στην αμερικανική ισχύ αλλά σε μια ευρέως διαδεδομένη κατανόηση των αρχών που διέπουν τη διεθνή τάξη.

«Σήμερα, αυτό φαίνεται πολύ λιγότερο βέβαιο, εγείροντας δύσκολα ερωτήματα σχετικά με τη μελλοντική μορφή της διατλαντικής και διεθνούς συνεργασίας».

Ο πρώην Γερμανός διπλωμάτης δήλωσε ότι η εξωτερική πολιτική του Λευκού Οίκου «αλλάζει ήδη τον κόσμο και έχει πυροδοτήσει δυναμικές των οποίων οι πλήρεις συνέπειες μόλις αρχίζουν να εμφανίζονται».

Κατά την άφιξή του στο Μόναχο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η διάσκεψη θα φέρει «νέα βήματα προς την κοινή μας ασφάλεια – αυτή της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Την Παρασκευή, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ένας ακόμη γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη στις 17 και 18 Φεβρουαρίου.

Οι τρεις χώρες πραγματοποίησαν πρόσφατα συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), χωρίς εμφανή πρόοδο – αν και η Ουκρανία και η Ρωσία πραγματοποίησαν μια σπάνια ανταλλαγή αιχμαλώτους πολέμου λίγο μετά το τέλος των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί νιώθουν ανασφαλείς οι Γερμανοί – Ένας στους 4 δηλώνει ότι θα εγκαταλείψει τη χώρα σε περίπτωση πολέμου

Πλημμύρισε αίθουσα του Λούβρου με σπάνια έργα τέχνης

Πρόεδρος βιομηχανιών στη Γερμανία: «Η άμυνα της Ευρώπης να σχεδιαστεί ακόμη και ενάντια στις ΗΠΑ αν χρειαστεί»