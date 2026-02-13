Νέα «πυρά» Νιούσομ κατά Τραμπ στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου: Είναι ο «πιο καταστροφικός πρόεδρος» όλων των εποχών

Τα πυρά του στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε ξανά ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, από το βήμα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «διπλασιάζει την ηλιθιότητά του».

«Ποτέ στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν υπήρξε πιο καταστροφικός πρόεδρος από τον νυν ένοικο του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον», είπε και πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «προσπαθεί να αναδημιουργήσει τον 19ο αιώνα».

«Αποδεικνύουμε σε μεγάλη κλίμακα ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε, μπορούμε να ανταγωνιστούμε και μπορούμε να κυριαρχήσουμε, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω».

Όμως δήλωσε με έμφαση, «Ελπίζω, αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορώ να ανακοινώσω σήμερα, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προσωρινός. Θα φύγει σε τρία χρόνια», ισχυρίστηκε.

Μίλησε ακόμη για την κλιματική κρίση λέγοντας ότι πλήττει άμεσα τους Αμερικανούς, καθώς «οι άνθρωποι καίγονται, πνίγονται, θερμαίνονται. Έχουμε ταυτόχρονες ξηρασίες και πλημμύρες, ιστορικές πυρκαγιές».

«Στην Καλιφόρνια, είναι μια μεγάλη μπλε πολιτεία, αλλά έχει επίσης περισσότερους Ρεπουμπλικάνους από τις περισσότερες Ρεπουμπλικανικές πολιτείες, και έχουμε ξεπεράσει εδώ και καιρό τον κομματικό προσανατολισμό σε αυτό το ζήτημα, επειδή δεν υπάρχει Ρεπουμπλικανικό θερμόμετρο, δεν υπάρχει δημοκρατικό θερμόμετρο. Υπάρχει μόνο πραγματικότητα».

Υπενθυμίζεται πως ο Νιούσομαναφέρεται ως πιθανός υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

