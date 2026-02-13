search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 20:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 18:56

Το δίλημμα του Ερντογάν και η πρόκληση από τον Ιμάμογλου

13.02.2026 18:56
Istanbul

Τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε να προκηρύξει εκλογές «τώρα» ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ένα χρόνο μετά τη φυλάκιση του.

Ο Ιμάμογλου είναι τα τελευταία χρόνια ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αν καταφέρει να είναι υποψήφιος μπορεί πράγματι να νικήσει τον Ερντογάν, ο οποίος ηγείται της χώρας εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Ωστόσο, βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστολής κατά του κύριου αντιπολιτευόμενου κόμματος, η οποία, σύμφωνα με οργανώσεις για τα δικαιώματα και ξένους παρατηρητές, έχει υπονομεύσει τα δημοκρατικά διαπιστευτήρια της Τουρκίας.

Έχοντας κερδίσει το AKP του Ερντογάν σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις στην Κωνσταντινούπολη, ο 55χρονος Ιμάμογλου παραμένει μια ισχυρή φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης ακόμα και μέσα από τη φυλακή.

«Θέλουμε πρόωρες εκλογές τώρα. Αλλά ο σημερινός πρόεδρος βλέπει την ήττα που έρχεται και φοβάται τις εκλογές», απάντησε ο Ιμάμογλου στις ερωτήσεις του Reuters, που του διαβιβάσθηκαν στη φυλακή της Σηλυβρίας.

«Ο Ερντογάν θα χάσει», λέει ο Ιμάμογλου

«Θα είναι υποψήφιος και θα χάσει. Και η Τουρκία θα είναι ο νικητής», τόνισε ο Ιμάμογλου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) του οποίου ζητάει εδώ και μήνες πρόωρες εκλογές.

Οι προεδρικές εκλογές προγραμματίζονται για το 2028, όμως αν ο Ερντογάν θελήσει να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, εκτός και αν προχωρήσει σε συνταγματική αναθεώρηση για να αλλάξει τα όρια στις θητείες.

Πρόωρες εκλογές ή συνταγματική αναθεώρηση

Ο Ερντογάν, ο οποίος ηγείται της Τουρκίας ως πρωθυπουργός ή πρόεδρος από το 2003, θα χρειαστεί τις ψήφους των τριών πέμπτων των βουλευτών για να διεξαγάγει πρόωρες εκλογές, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαζόταν υποστήριξη πέραν της κυβερνητικής συμμαχίας του. Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι ο Ερντογάν θα προκηρύξει εκλογές την ερχόμενη χρονιά, σημειώνει το Reuters.

«Αυτοί στην εξουσία, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι θα χάσουν, θεωρούν ότι θα το αποφύγουν κρατώντας με στη φυλακή με ψεύτικες κατηγορίες και δίνοντας εντολές στη Δικαιοσύνη», τόνισε ο Ιμάμογλου.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα μπορέσει να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ο Ιμάμογλου δήλωσε ότι διατηρεί την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και ότι θα ασκήσει πλήρως όλα τα νόμιμα δικαιώματά του. «Καμία πίεση και κανένα εμπόδιο δεν θα με εμποδίσει να εργαστώ για να κάνω αυτή τη χώρα πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη και περισσότερο ευημερούσα», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης

Σκηνές χάους σε πτήση από Τουρκία για Μάντσεστερ – Επιβάτες πιάστηκαν στα χέρια, γέμισαν αίμα τα καθίσματα, βρέθηκαν δόντια στο πάτωμα

Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World μετά τη δημοσιοποίηση email με τον Επστάιν να τον ευχαριστεί για το «βίντεο βασανιστηρίων»

Σοκ στην Αγγλία: Ένα στα 14 παιδιά που πεθαίνουν έχουν γονείς πρώτα ξαδέλφια!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis-new
LIFESTYLE

«Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Μαζωνάκης, παρά το χειρουργείο του Σαββάτου – Πότε θα γυρίσει στην πίστα

Merz
ΚΟΣΜΟΣ

«Η διεθνής τάξη βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής» λέει ο Μερτς – Έκκληση στις ΗΠΑ: «Πρέπει να μιλήσουμε»

zoi-konstantopoulou_2810_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Απαράδεκτη και ντροπιαστική η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ – Ενεργό παρακράτος κυβέρνησης-αστυνομίας (Video)

pasok-23423
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αγκάθι ο αλγόριθμος για το συνέδριο, αιχμές από Δούκα, Γερουλάνο, Γιαννακοπούλου – «Θα σέβεστε» απάντησε ο Ανδρουλάκης

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε κακούργημα το κατηγορητήριο για τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 20:53
mazonakis-new
LIFESTYLE

«Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Μαζωνάκης, παρά το χειρουργείο του Σαββάτου – Πότε θα γυρίσει στην πίστα

Merz
ΚΟΣΜΟΣ

«Η διεθνής τάξη βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής» λέει ο Μερτς – Έκκληση στις ΗΠΑ: «Πρέπει να μιλήσουμε»

zoi-konstantopoulou_2810_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Απαράδεκτη και ντροπιαστική η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ – Ενεργό παρακράτος κυβέρνησης-αστυνομίας (Video)

1 / 3