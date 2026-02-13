Το δίλημμα του Ερντογάν και η πρόκληση από τον Ιμάμογλου

Τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε να προκηρύξει εκλογές «τώρα» ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ένα χρόνο μετά τη φυλάκιση του.

Ο Ιμάμογλου είναι τα τελευταία χρόνια ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αν καταφέρει να είναι υποψήφιος μπορεί πράγματι να νικήσει τον Ερντογάν, ο οποίος ηγείται της χώρας εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Ωστόσο, βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστολής κατά του κύριου αντιπολιτευόμενου κόμματος, η οποία, σύμφωνα με οργανώσεις για τα δικαιώματα και ξένους παρατηρητές, έχει υπονομεύσει τα δημοκρατικά διαπιστευτήρια της Τουρκίας.

Έχοντας κερδίσει το AKP του Ερντογάν σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις στην Κωνσταντινούπολη, ο 55χρονος Ιμάμογλου παραμένει μια ισχυρή φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης ακόμα και μέσα από τη φυλακή.

«Θέλουμε πρόωρες εκλογές τώρα. Αλλά ο σημερινός πρόεδρος βλέπει την ήττα που έρχεται και φοβάται τις εκλογές», απάντησε ο Ιμάμογλου στις ερωτήσεις του Reuters, που του διαβιβάσθηκαν στη φυλακή της Σηλυβρίας.

«Ο Ερντογάν θα χάσει», λέει ο Ιμάμογλου

«Θα είναι υποψήφιος και θα χάσει. Και η Τουρκία θα είναι ο νικητής», τόνισε ο Ιμάμογλου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) του οποίου ζητάει εδώ και μήνες πρόωρες εκλογές.

Οι προεδρικές εκλογές προγραμματίζονται για το 2028, όμως αν ο Ερντογάν θελήσει να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, εκτός και αν προχωρήσει σε συνταγματική αναθεώρηση για να αλλάξει τα όρια στις θητείες.

Πρόωρες εκλογές ή συνταγματική αναθεώρηση

Ο Ερντογάν, ο οποίος ηγείται της Τουρκίας ως πρωθυπουργός ή πρόεδρος από το 2003, θα χρειαστεί τις ψήφους των τριών πέμπτων των βουλευτών για να διεξαγάγει πρόωρες εκλογές, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαζόταν υποστήριξη πέραν της κυβερνητικής συμμαχίας του. Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι ο Ερντογάν θα προκηρύξει εκλογές την ερχόμενη χρονιά, σημειώνει το Reuters.

«Αυτοί στην εξουσία, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι θα χάσουν, θεωρούν ότι θα το αποφύγουν κρατώντας με στη φυλακή με ψεύτικες κατηγορίες και δίνοντας εντολές στη Δικαιοσύνη», τόνισε ο Ιμάμογλου.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα μπορέσει να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ο Ιμάμογλου δήλωσε ότι διατηρεί την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και ότι θα ασκήσει πλήρως όλα τα νόμιμα δικαιώματά του. «Καμία πίεση και κανένα εμπόδιο δεν θα με εμποδίσει να εργαστώ για να κάνω αυτή τη χώρα πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη και περισσότερο ευημερούσα», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης

Σκηνές χάους σε πτήση από Τουρκία για Μάντσεστερ – Επιβάτες πιάστηκαν στα χέρια, γέμισαν αίμα τα καθίσματα, βρέθηκαν δόντια στο πάτωμα

Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World μετά τη δημοσιοποίηση email με τον Επστάιν να τον ευχαριστεί για το «βίντεο βασανιστηρίων»

Σοκ στην Αγγλία: Ένα στα 14 παιδιά που πεθαίνουν έχουν γονείς πρώτα ξαδέλφια!