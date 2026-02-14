Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου: ΗΠΑ και Ευρώπη να διορθώσουμε μαζί τα λάθη του παρελθόντος – Αλλά θα το κάνουμε και μόνοι, αν χρειαστεί

«Κάναμε λάθη μαζί και τώρα είναι απαραίτητο να τα διορθώσουμε από κοινού. Υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, εάν χρειαστεί και μόνες τους – αλλά κατά προτίμηση μαζί», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι Ευρώπη και ΗΠΑ αποτελούν μέρος του δυτικού πολιτισμού, με κοινό πεπρωμένο. «Θέλουμε η Ευρώπη να επιβιώσει και να είναι ισχυρή», πρόσθεσε.

«Αν κάποιες φορές ακουγόμαστε υπερβολικά ευθείς, είναι επειδή νοιαζόμαστε για το μέλλον σας (…) Το πεπρωμένο μας είναι και θα είναι πάντα συνδεδεμένο με το δικό σας. Η μοίρα της Ευρώπης δεν θα μας είναι ποτέ αδιάφορη», ανέφερε ο κ. Ρούμπιο, μιλώντας πριν από λίγο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Ακούσαμε την ομιλία σας με έναν αναστεναγμό ανακούφισης», σχολίασε αμέσως μετά ο πρόεδρος της διοργάνωσης, Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, με το βλέμμα στην περσινή – σε διαφορετικό τόνο – τοποθέτηση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ.Ντ. Βανς από το ίδιο βήμα.

Οι κοινές ρίζες Ευρώπης – ΗΠΑ

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε εκτενώς στις κοινές ιστορικές ρίζες Ευρώπης και ΗΠΑ: «Είμαστε στο δυτικό ημισφαίριο, αλλά θα είμαστε πάντα παιδί της Ευρώπης», είπε χαρακτηριστικά, απαριθμώντας ωστόσο και τα «ανόητα λάθη» τα οποία, όπως είπε, έγιναν κατά το παρελθόν από κοινού, για το ελεύθερο εμπόριο, την «κλιματική υστερία» και την μετανάστευση, ενώ έκανε λόγο για αποβιομηχάνιση της Ευρώπης. «Ανησυχούμε βαθιά για το μέλλον σας – και το δικό μας. Και αν διαφωνούμε, αυτή η διαφωνία πηγάζει από τη βαθιά μας ανησυχία για την Ευρώπη, με την οποία είμαστε συνδεδεμένοι, όχι μόνο οικονομικά και στρατιωτικά, αλλά πνευματικά και πολιτισμικά», επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Η αποβιομηχάνιση δεν είναι αναπόφευκτη, αλλά μάλλον το ανόητο αποτέλεσμα μιας μεταπολεμικής ψευδαίσθησης (…) Η μαζική μετανάστευση δεν είναι περιθωριακό θέμα, αλλά αποσταθεροποιεί τις κοινωνίες στη Δύση. Πρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο των εθνικών μας συνόρων και αυτό δεν είναι ούτε ξενοφοβία ούτε μίσος, αλλά πράξη εθνικής κυριαρχίας ενώπιον επείγουσας απειλής (…) Η Δύση έχει αναθέσει σε τρίτους την κυριαρχία της», σημείωσε, ενώ μίλησε και για «λατρεία του κλίματος», για να υπογραμμίσει: «Κάναμε αυτά τα λάθη μαζί. Τώρα είναι απαραίτητο να διορθώσουμε και να ανοικοδομήσουμε από κοινού. Υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία, εάν χρειαστεί μόνες τους, αλλά κατά προτίμηση από κοινού. Διότι ΗΠΑ και Ευρώπη αποτελούν μέρος του δυτικού πολιτισμού» και «οι στρατοί δεν υπερασπίζονται κάτι αφηρημένο, αλλά λαούς, έθνη και τρόπο ζωής (…) Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συνδέονται με την χριστιανική πίστη, τη γλώσσα και την κοινή ιστορία».

«Δεν θέλουμε οι σύμμαχοί μας να είναι αδύναμοι, αυτό καθιστά αδύναμους κι εμάς (…) Δεν θέλουμε να είμαστε ενοχικοί ή να ντρεπόμαστε. Είμαστε κληρονόμοι του ίδιου ευγενούς πολιτισμού, τον οποίο πρέπει να είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να είμαστε ευγενικοί τοποτηρητές της πτώσης της Δύσης. Πρέπει να ανανεώσουμε τον σπουδαιότερο πολιτισμό της ιστορίας και όχι η συμμαχία μας να παραλύει από φόβο π.χ. για το κλίμα ή την τεχνολογία», πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Αναφερόμενος στους θεσμούς της διεθνούς συνεργασίας, ο κ. Ρούμπιο υποστήριξε ότι ο ΟΗΕ δεν πρέπει να καταργηθεί, αλλά «να μεταρρυθμιστεί και να ανοικοδομηθεί», καθώς, όπως είπε, «έχει τεράστιες δυνατότητες και μπορεί ακόμη να κάνει καλό, αλλά σε κρίσιμες περιπτώσεις δεν είχε τις απαντήσεις». Στη Γάζα, στο Ιράν, στην Ουκρανία και στην Βενεζουέλα, ανέφερε ενδεικτικά, απαιτήθηκαν οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ. Σε έναν τέλειο κόσμο, ο ρόλος θα ανήκε στους διπλωμάτες, αλλά δεν ζούμε σε τέλειο κόσμο.

«Αυτός είναι ο δρόμος που πηγαίνει ο πρόεδρος Τραμπ και ζητάμε να ενωθείτε μαζί μας προκειμένου να πορευτούμε μαζί, όπως κάποτε στο παρελθόν (…) Και πάλι θέλουμε να το κάνουμε μαζί με εσάς, τους πολύτιμους συμμάχους μας και τους παλιότερους φίλους μας. Με την Ευρώπη που είναι περήφανη για την ιστορία της, που έχει τα μέσα να αμυνθεί και την επιθυμία να επιβιώσει. Το χθες τελείωσε, το μέλλον είναι αναπόφευκτο και το κοινό μας πεπρωμένο περιμένει», είπε εμφατικά.

Η παρακμή και οι ευγενικοί τοποτηρητές της

Η παρακμή αποτελεί επιλογή και οι ΗΠΑ δεν θέλουν να είναι οι ευγενικοί τοποτηρητές της παρακμής. Χρειαζόμαστε ισχυρούς συμμάχους, ικανούς να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, υπερήφανους για τον πολιτισμό και την κληρονομιά τους και έτοιμους να υπερασπιστούν αυτόν τον πολιτισμό, συνέχισε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε πια να ωραιοποιούμε ένα κατεστραμμένο status quo» και «ελαττωματικές πολιτικές», ενώ περιέγραψε ως ψευδαίσθηση της Δύσης μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου ότι «θα ζούσαμε σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα».

Με το ελεύθερο εμπόριο, επισήμανε, η Δύση ανέθεσε την κυριαρχία της σε άλλες χώρες, ενώ με την «κλιματική υστερία» της περιορίστηκε, την ώρα που «οι εχθροί μας» επικεντρώνονται στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. «Η παγκόσμια τάξη», τόνισε, «δεν πρέπει να τίθεται πάνω από τα εθνικά συμφέροντα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και το εάν η Ρωσία επιθυμεί πραγματικά το τέλος του ή απλώς «κερδίζει χρόνο», ο Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι εκκρεμότητες αφορούν πλέον τα πιο δύσκολα ζητήματα. «Το ερώτημα είναι εάν υπάρχει ένα αποτέλεσμα με το οποίο μπορεί να ζήσει η Ουκρανία και το οποίο να μπορεί να δεχθεί η Ρωσία», δήλωσε, ενώ σχετικά με τις προσδοκίες από την επικείμενη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, τόνισε ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη οφείλουν να επικοινωνούν και να αποτρέπουν διαμάχες, παρότι τα εθνικά συμφέροντά τους μπορεί να απέχουν. Υπογράμμισε επίσης ότι «πρέπει να έχουμε – όπως και η Ευρώπη – σχέση με την Κίνα, αλλά όχι σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων».

