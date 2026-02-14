Φον ντερ Λάιεν στο Μόναχο: «Έφτασε η ώρα για μια νέα, χωρίς ταμπού, στρατηγική ασφάλειας στην Ευρώπη» (Video)

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου το Σάββατο ότι κανένα «ταμπού» δεν πρέπει να μένει υπό αμφισβήτηση αναφορικά με την ευρωπαϊκή άμυνα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα στρατηγική ασφάλειας για την Ευρώπη.

Αναφερόμενη στην αδιάκοπη στήριξη του μπλοκ στην Ουκρανία, η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Αυτό είναι μια πραγματική ευρωπαϊκή αφύπνιση, και αυτό είναι μόνο η αρχή αυτών που πρέπει να κάνουμε».

A strong Europe steps up, takes on its responsibility.



And brings its mutual defence clause to life.



This is Europe’s meaning.



But this commitment only carries weight if it is built on trust and capability.



This is why we must be collectively ready. https://t.co/bkhMcoNnFt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 14, 2026

«Πρέπει να ενισχύσουμε τη στρατηγική υποδομή της Ευρώπης στον τομέα του διαστήματος, των πληροφοριών. Κανένα ταμπού δεν μπορεί να μένει υπό αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Μίλησε, ακόμα, για την ανάγκη μιας νέας στρατηγικής ασφάλειας για την Ευρώπη και για την «επίσημη καθιέρωση των ad hoc αρχών νέων συνεργασιών ασφάλειας».

«Αυτό σημαίνει ότι, σε αυτές τις πραγματικά ασταθείς εποχές, η Ευρώπη, και ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να έρθουν πιο κοντά στην ασφάλεια, στην οικονομία, στην υπεράσπιση των δημοκρατιών μας. Δέκα χρόνια από το Brexit, οι μελλοντικές μας πορείες είναι πιο συνδεδεμένες από ποτέ, αγαπητέ Κιρ», ανέφερε, απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε, ακόμα, ότι ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί σοβαρά η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ, το Άρθρο 42.7. «Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε ζωή στη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της Ευρώπης. Είναι υποχρέωση βάσει της Συνθήκης μας – Άρθρο 42.7… Είναι η συλλογική μας δέσμευση να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε περίπτωση επιθετικότητας».



Όταν ρωτήθηκε πώς θα απαντούσε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να ονειρεύεται αν πιστεύει ότι μπορεί να επιβιώσει χωρίς τις ΗΠΑ, η Φον ντερ Λάιεν αντέδρασε, λέγοντας: «Θα ήθελα να του πω, αγαπητέ μου φίλε, ότι δεν υπάρχει μόνο το status quo, ή η διαίρεση και η αναστάτωση. Υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα, και το status quo δεν είναι ικανοποιητικό, ούτε για την Ευρώπη ούτε για τις ΗΠΑ».

Διαβάστε επίσης:

Γάζας: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέστειλαν την παροχή “μη αναγκαίων” ιατρικών υπηρεσιών σε μεγάλο νοσοκομείο

Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου: ΗΠΑ και Ευρώπη να διορθώσουμε μαζί τα λάθη του παρελθόντος – Αλλά θα το κάνουμε και μόνοι, αν χρειαστεί

«Καρφιά» Ρούμπιο στους ευρωπαίους από Διάσκεψη Μονάχου: «Δεν θέλουμε αδύναμους συμμάχους» (Video)