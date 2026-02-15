Υπόθεση Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα λίστα με 305 διάσημους και πολιτικούς – Ομπάμα, Μελάνια, Γκέιτς και Καρντάσιαν ανάμεσά τους

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι αποκάλυψε κατάλογο με 305 επιφανείς προσωπικότητες – μεταξύ των οποίων οι Ντόναλντ Τραμπ, Μπιλ Γκέιτς και Κιμ Καρντάσιαν – που εμφανίζονται στα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει στη σταδιακή δημοσιοποίηση εκατομμυρίων email, φωτογραφιών και εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε επιστολή της προς το Κογκρέσο, που δημοσιοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνεται κατάλογος προσώπων τα οποία «είναι ή υπήρξαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι ή πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» και αναφέρονται τουλάχιστον μία φορά στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ομοσπονδιακοί υπάλληλοι εργάστηκαν επί μήνες για να εξετάσουν και να οργανώσουν τα δεδομένα, τα οποία δημοσιεύθηκαν σταδιακά τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Τα ονόματα που περιλαμβάνονται, από πολιτικούς όπως οι Ομπάμα μέχρι καλλιτέχνες όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν, εμφανίζονται σε «ευρύ φάσμα συμφραζομένων», σύμφωνα με τη Μπόντι και τον αναπληρωτή της Τοντ Μπανς. Η αναφορά κάποιου στα αρχεία δεν συνεπάγεται ωστόσο ενοχή ή εμπλοκή στα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Στη λίστα που δημοσιεύθηκε το Σάββατο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, Κιρ Στάρμερ, Άμι Σούμερ, Τζεφ Ζούκερ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, Πριγκίπισσα Νταϊάνα και Μάργκαρετ Θάτσερ. Επίσης, περιλαμβάνονται οι Νταϊάνα Ρος, Μελίντα Γκέιτς, Τάκερ Κάρλσον, Μπιγιονσέ και Μέγκαν Μαρκλ.

Η επιστολή της Μπόντι διευκρινίζει ότι «δεν παρακρατήθηκαν ή λογοκρίθηκαν έγγραφα για λόγους ντροπής, φήμης ή πολιτικής ευαισθησίας».

Το FBI εκτιμά ότι τα θύματα του Έπσταϊν ξεπερνούν τα 1.000.

Η Μπόντι ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε, όπως απαιτεί ο νόμος. Ο Τοντ Μπλανς δήλωσε την 1η Φεβρουαρίου ότι απομένουν λίγα έγγραφα που χρειάζονται δικαστική έγκριση για να δημοσιοποιηθούν, προσθέτοντας πως «η αναθεώρηση έχει ολοκληρωθεί».

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Η δραματική διάσωση σκύλου από δύο άνδρες στην Αττάλεια – Υπερχείλισε φράγμα από τις βροχές (video)

Διάσκεψη για την Ασφάλεια: Τα συμπεράσματα του τριημέρου στο Μόναχο – To MAGA… μένει, η Ευρώπη κρατά αποστάσεις από τον Τραμπ

Τραμπ: «Πάνω από 5 δισ. δολάρια στην ανοικοδόμηση της Γάζας – Να παραδώσει τα όπλα η Χαμάς»