search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 00:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 22:41

Υπόθεση Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα λίστα με 305 διάσημους και πολιτικούς – Ομπάμα, Μελάνια, Γκέιτς και Καρντάσιαν ανάμεσά τους

15.02.2026 22:41
epstein list (2)

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι αποκάλυψε κατάλογο με 305 επιφανείς προσωπικότητες – μεταξύ των οποίων οι Ντόναλντ Τραμπ, Μπιλ Γκέιτς και Κιμ Καρντάσιαν – που εμφανίζονται στα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει στη σταδιακή δημοσιοποίηση εκατομμυρίων email, φωτογραφιών και εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε επιστολή της προς το Κογκρέσο, που δημοσιοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνεται κατάλογος προσώπων τα οποία «είναι ή υπήρξαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι ή πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» και αναφέρονται τουλάχιστον μία φορά στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ομοσπονδιακοί υπάλληλοι εργάστηκαν επί μήνες για να εξετάσουν και να οργανώσουν τα δεδομένα, τα οποία δημοσιεύθηκαν σταδιακά τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Τα ονόματα που περιλαμβάνονται, από πολιτικούς όπως οι Ομπάμα μέχρι καλλιτέχνες όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν, εμφανίζονται σε «ευρύ φάσμα συμφραζομένων», σύμφωνα με τη Μπόντι και τον αναπληρωτή της Τοντ Μπανς. Η αναφορά κάποιου στα αρχεία δεν συνεπάγεται ωστόσο ενοχή ή εμπλοκή στα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Στη λίστα που δημοσιεύθηκε το Σάββατο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, Κιρ Στάρμερ, Άμι Σούμερ, Τζεφ Ζούκερ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, Πριγκίπισσα Νταϊάνα και Μάργκαρετ Θάτσερ. Επίσης, περιλαμβάνονται οι Νταϊάνα Ρος, Μελίντα Γκέιτς, Τάκερ Κάρλσον, Μπιγιονσέ και Μέγκαν Μαρκλ.

Η επιστολή της Μπόντι διευκρινίζει ότι «δεν παρακρατήθηκαν ή λογοκρίθηκαν έγγραφα για λόγους ντροπής, φήμης ή πολιτικής ευαισθησίας».

Το FBI εκτιμά ότι τα θύματα του Έπσταϊν ξεπερνούν τα 1.000.

Η Μπόντι ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε, όπως απαιτεί ο νόμος. Ο Τοντ Μπλανς δήλωσε την 1η Φεβρουαρίου ότι απομένουν λίγα έγγραφα που χρειάζονται δικαστική έγκριση για να δημοσιοποιηθούν, προσθέτοντας πως «η αναθεώρηση έχει ολοκληρωθεί».

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Η δραματική διάσωση σκύλου από δύο άνδρες στην Αττάλεια – Υπερχείλισε φράγμα από τις βροχές (video)

Διάσκεψη για την Ασφάλεια: Τα συμπεράσματα του τριημέρου στο Μόναχο – To MAGA… μένει, η Ευρώπη κρατά αποστάσεις από τον Τραμπ

Τραμπ: «Πάνω από 5 δισ. δολάρια στην ανοικοδόμηση της Γάζας – Να παραδώσει τα όπλα η Χαμάς»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο Τραμπ θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία αν εξοντώσουν τους Κούρδους της Συρίας - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διαψεύδει σενάρια κοινής ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

akylas-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού, ετοιμάζει… βαλίτσες για την Βιέννη με το «Ferto» (Video)

psaradiko
ΕΛΛΑΔΑ

Γύθειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός του αγνοούμενου ψαρά – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

paok-aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Η ισοπαλία στο ντέρμπι της Τούμπας κράτησε 1η την ΑΕΚ, στο -2 ο Ολυμπιακός, στραβοπάτημα ο ΠΑΟ – Όλα ανοιχτά στη μάχη του τίτλου

trump netaniaxou 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Νετανιάχου: «Θα σε στηρίξω να χτυπήσεις το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 00:33
Ο Τραμπ θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία αν εξοντώσουν τους Κούρδους της Συρίας - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διαψεύδει σενάρια κοινής ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

akylas-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού, ετοιμάζει… βαλίτσες για την Βιέννη με το «Ferto» (Video)

psaradiko
ΕΛΛΑΔΑ

Γύθειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός του αγνοούμενου ψαρά – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

1 / 3