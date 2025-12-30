Το μυστικό «παλάτι» του Πούτιν στην Κριμαία – Τι αποκαλύπτει έρευνα υποστηρικτών του Ναβάλνι (Photos)

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα, Τρίτη 30/12, έρευνα, σύμφωνα με την οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ιδιοκτήτης ενός υπερπολυτελούς «παλατιού» που έχει χτιστεί κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία.

Η έρευνα του Ιδρύματος Κατά της Διαφθοράς (FBK), επικεφαλής του οποίου είναι σύμμαχοι του εκλιπόντος αντικαθεστωτικού ακτιβιστή Αλεξέι Ναβάλνι, αναφέρει ότι οι κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή Ακρωτήρι Άγια συνεχίστηκαν μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, και ότι η ολοκληρωμένη κατοικία υπερβαίνει κατά πολύ τα προγενέστερα κτίσματα στο ακίνητο.

Σημειώνεται ότι, πριν από την προσάρτηση, ο χώρος είχε αγοραστεί το 2007 από την οικογένεια του πρώην προέδρου της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος αργότερα αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τις κατασκευές εκεί.

Αφού η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία, τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ημιτελές κτήμα θα μπορούσε να μεταβιβαστεί στις ρωσικές Αρχές και τελικά τέθηκε υπό τη διαχείριση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προεδρικής Περιουσίας, σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα.

Τώρα, η νέα έρευνα επικαλείται τεχνικά έγγραφα για το κτίσμα που απαιτούν εποπτεία από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας της Ρωσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του Πούτιν, καθώς και εργολάβους που συνδέονται με άλλες τοποθεσίες, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνται από τον Ρώσο πρόεδρο.

Ιδιωτικό νοσοκομείο, κινηματογράφος και ελικοδρόμιο στις παροχές του «παλατιού»

Το FBK δημοσίευσε κατόψεις του ακινήτου στο Ακρωτήρι Άγια, στις οποίες καταγράφονται, μεταξύ άλλων, ιδιωτικό ιατρικό κέντρο, εγκαταστάσεις σπα, εσωτερική πισίνα και κινηματογράφος, ελικοδρόμιο, καθώς και ξεχωριστός ξενώνας με θέα στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το FBK, το κύριο κτίριο έχει επιφάνεια άνω των 9.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ ο ξενώνας καλύπτει σχεδόν 5.000 τ.μ.. Ο χώρος περιλαμβάνει επίσης ξεχωριστά κτίρια για το προσωπικό και τεχνικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, κάτω από το κτήμα βρίσκονται μια προβλήτα και μια τεχνητή παραλία με λευκή άμμο.

Τα τεράστια μπάνια – το καθένα περίπου 50 τ.μ. – διαθέτουν μαρμάρινα δάπεδα και τοίχους, ενώ οι σκάλες, τα κιγκλιδώματα και τα τζακούζι είναι επιχρυσωμένα. Το FBK σημειώνει ότι μόνο οι βρύσες, οι γάντζοι για ρούχα και οι θήκες χαρτιού υγείας – σε σχήμα τριαντάφυλλων σε ένα μπάνιο και δράκων σε άλλο – κοστίζουν πάνω από 280.000 δολάρια (περί τα 238 χιλ. ευρώ).

Σε άλλο όροφο βρίσκεται το ιδιωτικό νοσοκομείο, που περιλαμβάνει ιατρείο γενικού ιατρού εξοπλισμένο με υπερηχογράφο, κρεβάτι μασάζ, εξοπλισμό εργαστηριακών εξετάσεων, ηλεκτροκαρδιογράφο και συσκευές φυσικοθεραπείας, καθώς και οδοντιατρείο με οδοντιατρική μονάδα, ακτινογραφικό μηχάνημα, χειρουργικό οδοντιατρικό μικροσκόπιο και εξοπλισμό υπερήχων.

Στον ίδιο όροφο υπάρχει επίσης χειρουργείο εξοπλισμένο με αναπνευστήρα, μόνιτορ απινιδωτή, μηχάνημα αναισθησίας, συστήματα παρακολούθησης ασθενούς, ακτινολογικό εξοπλισμό και συσκευές για γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση.

Ακόμη, στον ίδιο όροφο, στην αριστερή πτέρυγα, υπάρχουν εγκαταστάσεις σπα με πισίνα, μια γιγαντιαία οθόνη, πισίνες εναλλαγής θερμοκρασίας (οι οποίες, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, υπάρχουν σε όλα τα παλάτια του Πούτιν), ντους, χαμάμ, αίθουσα θεραπείας, αίθουσα μασάζ με, μεταξύ άλλων, καρέκλα πλυσίματος ποδιών και θάλαμο κρυοθεραπείας.

Το υπόγειο περιέχει χώρο ψυχαγωγίας με κινηματογράφο οκτώ θέσεων, κλαμπ, αίθουσα μπιλιάρδου, σαλόνι πούρων και κελάρι κρασιών (ή αίθουσα γευσιγνωσίας με ψυγεία για χαμόν και τυριά), ένα γιγαντιαίο κοίλο ενυδρείο ύψους τριών μέτρων και πλάτους πέντε μέτρων, και εξωτερική πισίνα.

Οι σύμμαχοι του Ναβάλνι εκτίμησαν το κόστος του κτήματος στην Κριμαία σε περίπου 127 εκατομμύρια δολάρια (περί τα 108 εκατ. ευρώ), ενώ το Κρεμλίνο δεν σχολίασε άμεσα τις καταγγελίες.

