Ερευνητές εκπέμπουν SOS: Ρωγμές απειλούν των «Παγετώνα της Αποκάλυψης» – Καταστροφικές οι συνέπειες αν δεν επιβραδυνθεί το λιώσιμο

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο «Παγετώνας της Αποκάλυψης» στην Ανταρκτική, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε από την International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC).

Οι επιστήμονες παρακολουθούν με ανησυχία την επιταχυνόμενη υποχώρηση του παγετώνα και καταγράφουν μεγάλη αύξηση ρωγμών στην παγοσκεπή, γεγονός που αποδυναμώνει δομικά το παλιό παγοκάλυμμα.

Εάν ο «Παγετώνας της Αποκάλυψης» καταρρεύσει από το βάρος, η στάθμη της θάλασσας μπορεί να ανέβει παγκοσμίως έως και τρία μέτρα.

Τα δεδομένα, που συλλέχθηκαν από δορυφόρους τα τελευταία 20 χρόνια, δείχνουν ότι η «ολική έκταση των ρωγμών» έχει διπλασιαστεί, από περίπου 160 χλμ σε πάνω από 320 χλμ.

Επιπλέον, φαίνεται ότι το κρύο νερό από τον παγετώνα αναμειγνύεται με πιο θερμό και αλμυρό ωκεάνιο νερό, προκαλώντας ανεμοστρόβιλους που στραγγίζουν ακόμη περισσότερο πάγο – επιταχύνοντας το λιώσιμο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, αν και μια πλήρης κατάρρευση δεν αναμένεται τις επόμενες δεκαετίες, η υποχώρηση του παγετώνα είναι πιθανό να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί κατά τον 21ο και 22ο αιώνα.

Τέλος, η τονίζουν ότι άμεση και διαρκής μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι η μόνη ρεαλιστική λύση για να επιβραδυνθεί το λιώσιμο του πάγου και αποφευχθεί η αποσταθεροποίηση άλλων παγετώνων της Ανταρκτικής.

