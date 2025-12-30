«Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε να αντιδράσει», διαμηνύει το Κρεμλίνο, μετά την επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

Απειλές κατά του Κιέβου εξαπέλυσε η Μόσχα, μετά την επίθεση στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν με δεκάδες drones, για την οποία ενημέρωσε τη Δευτέρα, 29/12, ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.

Μετά τη δήλωση Λαβρόφ, ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητο το περιστατικό, και ότι έχουν ήδη καθοριστεί οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα για τα αντίποινα στην Ουκρανία, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σήμερα, Τρίτη 30/12, και ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, διαμηνύοντας ότι «ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε να αντιδράσει».

«Ήταν μια τρομοκρατική επίθεση του Κιέβου με στόχο να καταρρεύσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η ουκρανική επίθεση θα σκληρύνει τη ρωσική θέση στις διαπραγματεύσεις», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Ο Ρώσος πρόεδρος και ο πρόεδρος Τραμπ διατηρούν έναν διάλογο εμπιστοσύνης, και οι ενέργειες του Κιέβου, όπως η επίθεση στην κατοικία του, δεν είναι ικανές να υπονομεύσουν αυτόν τον διάλογο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να δηλώσει πού βρισκόταν ο Πούτιν την ώρα της επίθεσης, λέγοντας ότι, υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων, τέτοιες λεπτομέρειες δεν θα πρέπει να γίνονται δημοσίως γνωστές.

Ερωτηθείς εάν η Ρωσία έχει αποδεικτικά στοιχεία για την επίθεση με drones, δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τα drones, αλλά ότι το ερώτημα περί θραυσμάτων αφορά το υπουργείο Άμυνας.

«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του»

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ αναφέρθηκε και στη διάψευση της Ουκρανίας για την επίθεση στο σπίτι του Ρώσου προέδρου, λέγοντας: «Βλέπουμε ότι ο Ζελένσκι επιχειρεί να αρνηθεί την επίθεση, και τα δυτικά ΜΜΕ παίζουν το παιχνίδι της Ουκρανίας… Η άρνηση της επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν από τον Ζελένσκι και τα δυτικά Μέσα Ενημέρωσης είναι παράλογη».

Έντονη ήταν η αντίδραση και του αναπληρωτή προέδρου του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε ότι «ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του μετά την ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, 29/12, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση στην κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Όλα τα drones καταστράφηκαν από τη ρωσική αεράμυνα. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές», σημείωσε ο Λαβρόφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, από την πλευρά του, απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ως «ακόμα μια σειρά ψεμάτων», κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέλει να εκτροχιάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με ψεύτικους ισχυρισμούς.

«Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις για τις υποτιθέμενες ουκρανικές επιθέσεις στην κατοικία του Πούτιν»

Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν επίθεση με drones κατά κατοικιών του Βλαντιμίρ Πούτιν», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα.

«Σχεδόν μία ημέρα έχει περάσει και η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστες αποδείξεις που να στηρίζουν τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες υποτίθεται ότι η Ουκρανία επετέθη κατά της κατοικίας του Πούτιν» στην περιοχή του Νοβγκορόντ, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβεβαιώνοντας ότι «καμία επίθεση αυτού του είδους δεν έχει συμβεί».

