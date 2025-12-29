Η Ρωσία αλλάζει στάση μετά την ουκρανική επίθεση στην οικία Πούτιν – Η… παράξενη ευχή Ζελένσκι τα Χριστούγεννα, ο έξαλλος Τραμπ και τα αντίποινα

Στα ύψη η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά την ουκρανική απόπειρα επίθεσης με 91 drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κίεβο το αρνείται, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα αναζητά μόνο ένα πρόσχημα για να θέσει σε κίνδυνο την «πρόοδο» που έχουν σημειώσει οι ΗΠΑ και η Ουκρανία, με το Κρεμλίνο από την πλευρά του, να βλέπει την Βρετανία πίσω από τις ουκρανικές προκλήσεις, ενώ παράλληλα προειδοποιεί με αντίποινα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, κατά την οποία τον ενημέρωσε ότι, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με drones κατά της ρωσικής προεδρικής κατοικίας. Λίγο πριν η συνομιλία γίνει γνωστή, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ο ουκρανικός στρατός στόχευσε την κρατική κατοικία του Πούτιν στην περιφέρεια Νόβγκοροντ με περισσότερα από 90 drones καμικάζι.

Η επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια… παράξενη χριστουγεννιάτικη ομιλία του Ζελένσκι, κατά την οποία ευχήθηκε να «πεθάνει» o Ρώσος πρόεδρος, χωρίς να τον κατονομάζει. Ταυτόχρονα με την ευχή θανάτου, ο Ουκρανός ηγέτης κάλεσε όλους να προσευχηθούν για «ειρήνη». Η Μόσχα καταδίκασε την ομιλία, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει ότι φαινόταν «ακαλλιέργητη, πικραμένη και προερχόμενη από ένα φαινομενικά ανοργάνωτο άτομο» του οποίου η ικανότητα να λαμβάνει «ορθολογικές αποφάσεις» ήταν αμφισβητήσιμη.

Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Τραμπ ήταν «σοκαρισμένος και εξοργισμένος» από την φερόμενη απόπειρα επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν, δηλώνοντας ότι δεν προέβλεπε τέτοιες «τρελές ενέργειες», σύμφωνα με τον Γιούρι Ουσάκοφ, βοηθό του Ρώσου προέδρου, ενώ φέρεται να είπε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «ευτυχώς που δεν δώσαμε Τόμαχοκ στον Ζελένσκι».

Kremlin:



Trump himself said that the U.S. administration, “thank God, did not give ‘Tomahawks’ to Kyiv.” pic.twitter.com/thqATMcInP December 29, 2025

«Ο Πούτιν επέστησε την προσοχή του ομολόγου του στο γεγονός ότι, σχεδόν αμέσως μετά από αυτό που η αμερικανική πλευρά θεωρεί επιτυχημένο γύρο διαπραγματεύσεων στο Μαρ-α-Λάγκο, το καθεστώς του Κιέβου εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση, χρησιμοποιώντας μεγάλης κλίμακας μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, στην ρωσική προεδρική κατοικία στην περιοχή του Νόβγκοροντ», είπε.

Ο Ρώσος ηγέτης επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Μόσχας να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον για την επιδίωξη μιας «διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, η επίθεση στην κατοικία του Πούτιν και η «τρομοκρατία» του Κιέβου δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες και η Μόσχα θα αλλάξει τη θέση της σε πολλά ζητήματα, δήλωσε ο Ουσακόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου παρείχε επίσης λεπτομέρειες για τη νέα τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ:

Η Ρωσία θεωρεί τις προτάσεις διευθέτησης της Ουκρανίας ανοιχτές σε ερμηνείες , επιτρέποντάς της να αποφύγει τις υποχρεώσεις της.

, επιτρέποντάς της να αποφύγει τις υποχρεώσεις της. Η θέση της Ρωσίας θα επανεξεταστεί σε μια σειρά από συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί προηγουμένως με τις ΗΠΑ και αποφάσεις για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Πούτιν για ορισμένα από τα αποτελέσματα που πέτυχε η ομάδα του Ζελένσκι.

Στη συνομιλία του με τον Τραμπ, ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία σκοπεύει να συνεργαστεί στενά και καρποφόρα με τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, επιβεβαίωσε τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού, Σεργκέι Λαβρόφ, ότι μετά από αυτή την επίθεση, η Ρωσία θα επανεξετάσει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά και ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του και τους υψηλόβαθμους συμβούλους του για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, όμως θα επανεξετάσει τη θέση της, τόνισε ο Ουσακόφ.

Το Κίεβο επιχείρησε να πλήξει την οικία του Πούτιν με 91 drones

«Η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση 91 drones», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Russian Foreign Minister Lavrov:



Kyiv carried out a drone attack on the Russian president’s state residence in the Novgorod region overnight into December 29.



Russia’s negotiating position will be revised in light of the “Kyiv regime’s” final shift to a policy of state… pic.twitter.com/xRYnDydQZz — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου, με τον Λαβρόφ να διαμηνύει ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητο το περιστατικό, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη καθοριστεί οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα για την αντεπίθεση.

Όπως τόνισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου την Ουκρανία θα επανεξεταστεί, ώστε να ληφθεί υπόψη «η τελική μετάβαση του καθεστώτος του Κιέβου σε μια πολιτική κρατικής τρομοκρατίας», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov blames Ukraine for an attempted drone attack on Putin's "Dolgiye Borody" residence in Valday, Novgorod Oblast of Russia on the night of December 29.



Lavrov:



🗣️ "Russia's negotiating position will be revised taking into account the Kyiv… pic.twitter.com/GurqsmcYgp — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 29, 2025

«Λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη εκφυλισμό του εγκληματικού καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο έχει υιοθετήσει μια πολιτική κρατικής τρομοκρατίας, η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας θα επανεξεταστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ σημείωσε, ότι όλα τα drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί ή ζημιές σε υποδομές.

Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες, σημείωσε ο υπουργός.

Η Μόσχα έχει ήδη ορίσει στόχους και το χρονοδιάγραμμα των επικείμενων αντιποίνων, προειδοποίησε ο Λαβρόφ.

Ο ίδιος, ωστόσο, επέμεινε ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου. «Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι αυτή η ενέργεια έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης», πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Το περιστατικό είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει τη διαδικασία επίλυσης της ουκρανικής σύγκρουσης, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών χωρίς να δώσει ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με τις πιθανές αλλαγές στις θέσεις της Ρωσίας.

Εντωμεταξύ, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει την επιρροή της Βρετανίας στις τελευταίες «προκλήσεις» της Ουκρανίας, που στοχεύουν να σταματήσουν την ειρηνευτική διαδικασία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Ζελένσκι: Ψέματα τα περί επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

«Αυτά είναι ψέματα», δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε απάντηση στις κατηγορίες Λαβρόφ.

⚡️ 'They are looking for a pretext' — Zelensky denies drone attack on Putin's residence



Zelensky dismissed Russia's claims that Ukrainian drones attempted to attack Putin's state residence as "another lie," warning that Moscow is using the allegation to justify potential… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 29, 2025

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί σε κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο και προέτρεψε τις ΗΠΑ να αντιδράσουν αναλόγως στις ρωσικές απειλές.

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump's team. We keep working together to bring peace closer.



This alleged "residence strike" story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Ολόκληρη η δήλωση Ζελένσκι:

«Άλλο ένα ψέμα από τη Ρωσία. Φυσικά, χθες είχαμε συνάντηση με τον Τραμπ. Και φυσικά, για τους Ρώσους, αν δεν υπάρχει σκάνδαλο μεταξύ μας και της Αμερικής και αν σημειώνεται πρόοδος, για αυτούς αυτό είναι αποτυχία. Επειδή δεν θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Μπορούν να τον τερματίσουν μόνο αν ασκηθεί πίεση επάνω τους. Είμαι βέβαιος ότι αναζητούσαν αφορμές για κάτι τέτοιο. Για να είμαι ειλικρινής, ήδη από χθες περίμενα κάποια ρητορική. Όπως βλέπετε, όμως, προχωρούν ακόμη πιο πέρα. Τώρα, με τους ισχυρισμούς ότι δήθεν δέχθηκαν επιθέσεις κάποιες από τις κατοικίες τους, απλώς προετοιμάζουν —είμαι βέβαιος— το έδαφος για πλήγματα, πιθανότατα στην πρωτεύουσα και πιθανότατα σε κυβερνητικά κτίρια.

Το έχουμε ξαναζήσει αυτό τον Σεπτέμβριο, όταν υπήρξε πυραυλικό πλήγμα κατά του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας, όπως θυμάστε. Γι’ αυτό όλοι πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή, απολύτως όλοι. Μπορεί να εξαπολυθεί πλήγμα στην πρωτεύουσα. Ιδίως από τη στιγμή που αυτό το άτομο – αν μπορεί κανείς να το αποκαλέσει έτσι – δήλωσε ότι θα επιλέξει τους κατάλληλους στόχους, κάτι που συνιστά ξεκάθαρη απειλή.

Πιστεύω ότι σήμερα, ουσιαστικά, ο πρόεδρος Τραμπ, η ομάδα του και οι Ευρωπαίοι πρέπει να εμπλακούν και να κάνουν την απαραίτητη δουλειά με εκείνους που μόλις χθες έλεγαν ότι πραγματικά θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας προέτρεψε σήμερα τους παγκόσμιους ηγέτες να καταδικάσουν τις «χειραγωγήσεις» της Ρωσίας για την «δήθεν ουκρανική επίθεση» στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι η Μόσχα ψάχνει να βρει «ψευδής δικαιολογίες» για να πραγματοποιήσει περαιτέρω επιθέσεις στον γείτονα της.

«Συνήθης ρωσική τακτική: κατηγορείς την άλλη πλευρά για κάτι που κάνεις εσύ ή σχεδιάζεις» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο εν μέσω ανησυχιών για την πρόοδο στο εύθραυστο σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Τραγωδία στην Ισπανία: Τρεις νεκροί σκιέρ και μία τραυματίας από χιονοστιβάδα στα Πυρηναία

Viral βίντεο με ρομπότ να κλωτσάει άνδρα στα γεννητικά όργανα