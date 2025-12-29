Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο εν μέσω ανησυχιών για την πρόοδο στο εύθραυστο σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Μόλις μία ημέρα μετά τη φιλοξενία του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ θα φιλοξενήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο σήμερα το βράδυ.

Είναι η πέμπτη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στις ΗΠΑ φέτος και έρχεται εν μέσω ανησυχιών για την πρόοδο στο εύθραυστο σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ για τη Γάζα.

Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ θα συναντηθούν στη Φλόριντα εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον περιφερειακών εχθρών, ενδεχομένως βυθίζοντας περαιτέρω την Μέση Ανατολή σε αστάθεια.

Ψηλά στην ατζέντα θα είναι η εκεχειρία στη Γάζα, η οποία τον Οκτώβριο σταμάτησε την καταστροφική διετή στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ. Αν και οι όροι που συμφωνήθηκαν για μια αρχική φάση έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, με τις ισραηλινές δυνάμεις να υποχωρούν σε νέες θέσεις και τη Χαμάς να απελευθερώνει όλους τους ζωντανούς και όλους τους νεκρούς ομήρους εκτός από έναν, τεράστιες προκλήσεις αντιμετωπίζει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου.

Υπάρχουν επίσης φόβοι ότι το Ισραήλ θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παραβιάζοντας την εκεχειρία που επιτεύχθηκε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, ή εναντίον του Ιράν, το οποίο κατηγορεί ότι επιτάχυνε την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων τους τελευταίους μήνες.

Υπάρχουν φόβοι στον Λευκό Οίκο ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς καθυστερούν τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας.

Για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, προτεραιότητα θα είναι να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτρέψει στο Ισραήλ να δράσει για να εμποδίσει το Ιράν να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε στο πυρηνικό του πρόγραμμα στον σύντομο πόλεμό του με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι ή να αναπτύξει τις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων του.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει εκλογές εντός 10 μηνών και οι επικείμενες δημοσκοπήσεις θα επηρεάσουν την ατζέντα του, λένε οι αναλυτές.

«Όλα συνδέονται με την παραμονή του στην εξουσία», δήλωσε στον Guardian ο Γιόσι Μέκελμπεργκ, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής στο thinktank Chatham House με έδρα το Λονδίνο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο τρέχων συνασπισμός του Νετανιάχου θα δυσκολευόταν να σχηματίσει κυβέρνηση εάν διεξάγονταν εκλογές τώρα, με πολλούς ψηφοφόρους να είναι θυμωμένοι για τις αποτυχίες που οδήγησαν στην επιδρομή της Χαμάς το 2023, τις κινήσεις για τη συνέχιση της εξαίρεσης των περισσότερων υπερορθόδοξων Εβραίων ανδρών από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στο Ισραήλ και μια σειρά από σκάνδαλα, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Μια στενή σχέση με τον Τραμπ θα ενίσχυε την απήχηση του Νετανιάχου στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους και τη βάση του, και αυτό υποδηλώνει ότι οποιαδήποτε δημόσια διαφωνία μεταξύ των δύο ηγετών είναι εξαιρετικά απίθανη, ανέφεραν οι αναλυτές.

