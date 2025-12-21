Ισραήλ: Το IDF αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός χτυπήματος στο Ιράν

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, απείλησε πως θα επιχειρηθεί επίθεση κατά όσων αισθάνεται η χώρα ότι τους απειλεί.

Προκειται για σαφή αιχμή κατά του Ιράν, λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα του NBC στο οποίο αναφέρεται ότι ο Νετανιάχου θα ενημερώσει τον Τραμπ για την πιθανότητα ενός νέου χτυπήματος κατά της χώρας.

«Στο επίκεντρο του μακροβιότερου και πιο σύνθετου πολέμου στην ιστορία του Ισραήλ βρίσκεται η εκστρατεία κατά του Ιράν. Το Ιράν είναι εκείνο που χρηματοδότησε και εξόπλισε τον κλοιό στραγγαλισμού γύρω από το Ισραήλ και στάθηκε πίσω από τα σχέδια για την καταστροφή του», δήλωσε ο Ζαμίρ κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού των IDF.

Όπως ανέφερε το αμερικανικό μέσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία ότι το Ιράν επεκτείνει την παραγωγή του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα νωρίτερα φέτος, και προετοιμάζονται να ενημερώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ενδεχόμενες επιλογές νέας επίθεσης, σύμφωνα με πρόσωπο με άμεση γνώση των σχεδίων και τέσσερις πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί σχετικά.

