search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 19:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 18:10

Ισραήλ: Το IDF αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός χτυπήματος στο Ιράν

21.12.2025 18:10
livanos stratos israil

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, απείλησε πως θα επιχειρηθεί επίθεση κατά όσων αισθάνεται η χώρα ότι τους απειλεί. 

Προκειται για σαφή αιχμή κατά του Ιράν, λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα του NBC στο οποίο αναφέρεται ότι ο Νετανιάχου θα ενημερώσει τον Τραμπ για την πιθανότητα ενός νέου χτυπήματος κατά της χώρας.

«Στο επίκεντρο του μακροβιότερου και πιο σύνθετου πολέμου στην ιστορία του Ισραήλ βρίσκεται η εκστρατεία κατά του Ιράν. Το Ιράν είναι εκείνο που χρηματοδότησε και εξόπλισε τον κλοιό στραγγαλισμού γύρω από το Ισραήλ και στάθηκε πίσω από τα σχέδια για την καταστροφή του», δήλωσε ο Ζαμίρ κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού των IDF.

Όπως ανέφερε το αμερικανικό μέσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία ότι το Ιράν επεκτείνει την παραγωγή του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα νωρίτερα φέτος, και προετοιμάζονται να ενημερώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ενδεχόμενες επιλογές νέας επίθεσης, σύμφωνα με πρόσωπο με άμεση γνώση των σχεδίων και τέσσερις πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Πρέπει να μπουν στις διαβουλεύσεις και οι Ευρωπαίοι – Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου

Έπσταϊν: Το FBI αγνόησε καταγγελία εργαζόμενης του το 1996 για σεξουαλικές απειλές

ΗΠΑ: Πανίσχυροι άνεμοι «χτυπούν» το Γουαϊόμινγκ – Νταλίκα 18,6 τόνων ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rosia-army-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι απήγαγαν τουλάχιστον 50 Ουκρανούς από χωριό στο Σούμι

xeilakis
MEDIA

Αιμίλιος Χειλάκης: «Ηθοποιός από τις Άγριες Μέλισσες είπε στον σκηνοθέτη να μη με πάρει στη σειρά γιατί είμαι φίλος του Λιγνάδη»

Gisele-Bündchen-new
LIFESTYLE

Ζιζέλ Μπούντχεν: Παντρεύτηκε μυστικά τον Χοακίμ Βαλέντε σύμφωνα με δημοσιεύματα

vroches-new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Άστατος ο καιρός από Δευτέρα – Πού αναμένονται καταιγίδες

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστίδης για την έρευνα για παράνομες επιδοτήσεις: «Εγώ δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής – Έρχονται μηνύσεις» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

mitsotakis_zelenski_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουκρανικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 18:57
rosia-army-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι απήγαγαν τουλάχιστον 50 Ουκρανούς από χωριό στο Σούμι

xeilakis
MEDIA

Αιμίλιος Χειλάκης: «Ηθοποιός από τις Άγριες Μέλισσες είπε στον σκηνοθέτη να μη με πάρει στη σειρά γιατί είμαι φίλος του Λιγνάδη»

Gisele-Bündchen-new
LIFESTYLE

Ζιζέλ Μπούντχεν: Παντρεύτηκε μυστικά τον Χοακίμ Βαλέντε σύμφωνα με δημοσιεύματα

1 / 3