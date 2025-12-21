Έπσταϊν: Το FBI αγνόησε καταγγελία εργαζόμενης του το 1996 για σεξουαλικές απειλές

Τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν αποκαλύπτουν την αποτυχία του FBI να ερευνήσει τις καταγγελίες της Μαρίας Φάρμερ το 1996, η οποία είχε αναφέρει ότι ο Έπσταϊν «έκλεψε» γυμνές φωτογραφίες από τις αδελφές της και τις πούλησε.

Η Μαρία Φάρμερ, η οποία εργαζόταν για τον Έπσταϊν ως ζωγράφος το 1996, είχε αναφέρει στους αξιωματικούς ότι ο Έπσταϊν είχε ζητήσει φωτογραφίες νεαρών κοριτσιών και την είχε απειλήσει, λέγοντας ότι αν αποκάλυπτε την υπόθεση, θα έκαιγε το σπίτι της.

Τα έγγραφα, αν και περιορισμένα, δείχνουν την αποτυχία των αρχών να αναλάβουν δράση, με συνέπεια ο Έπσταϊν να συνεχίσει τις εγκληματικές του πράξεις για χρόνια, χωρίς να υποστεί την παραμικρή νομική συνέπεια πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Σύμφωνα με τη Μαρία Φάρμερ, η αποκάλυψη των εγγράφων της από το FBI αποτελεί ταυτόχρονα «θηριάσια και τραγική στιγμή». Η ίδια υπογραμμίζει ότι εάν το FBI είχε δράσει άμεσα το 1996, πάνω από 1000 θύματα θα μπορούσαν να είχαν σωθεί και 30 χρόνια τραύματος να είχαν αποφευχθεί.

Η Άννι Φάρμερ, η αδερφή της Μαρία, είχε καταθέσει στη δίκη της Γκισλέιν Μάξγουελ το 2021, περιγράφοντας πώς αυτή και η αδερφή της υπήρξαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ, όταν η Άννι ήταν μόλις 16 ετών. Η κατάθεση αποκάλυψε πώς μέσω της αδελφής της προσέγγισαν την Άννι, η οποία, αρχικά, πίστευε ότι ο Επστάιν ήθελε να τη βοηθήσει με τις σπουδές της.

Αναφορικά με τα θύματα του Έπσταϊν, το FBI και οι άλλες αρχές δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες της Μαρίας Φάρμερ, γεγονός που επέτρεψε την συνεχιζόμενη κακοποίηση κοριτσιών σε όλη την διάρκεια των επόμενων δεκαετιών.

Όταν ο Έπσταϊν συνελήφθη το 2019, κατηγορήθηκε για την εκμετάλλευση και κακοποίηση δεκάδων ανήλικων κοριτσιών, ενώ η συμφωνία που είχε υπογράψει το 2008, η οποία του επέτρεπε να παραδεχτεί μόνο κατηγορίες για πορνεία σε επίπεδο πολιτείας, δεν περιλάμβανε τις σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες που θα μπορούσαν να τον τιμωρήσουν για τις εγκληματικές του πράξεις σε ευρύτερο επίπεδο.

Αν και τα νέα έγγραφα δεν αποκαλύπτουν πλήρως την εσωτερική έρευνα του FBI για την υπόθεση του Έπσταϊν, δείχνουν την ανικανότητα των αρχών να προστατεύσουν τα θύματα, παρά τις καταγγελίες που είχαν ήδη γίνει. Η Άννι Φάρμερ, σε συνέντευξή της στην CNN, εξέφρασε τη συναισθηματική της φόρτιση όταν είδε την καταγγελία της αδελφής της να είναι καταγραμμένη επίσημα, τονίζοντας ότι αυτή η αποτυχία του FBI άφησε αμέτρητα θύματα απροστάτευτα.

