ΗΠΑ: Πανίσχυροι άνεμοι «χτυπούν» το Γουαϊόμινγκ – Νταλίκα 18,6 τόνων ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο (Video)

Κύμα θυελλωδών ανέμων πλήττει ξανά το Γουαϊόμινγκ των ΗΠΑ τα τελευταία 24ωρα, με ριπές που έφτασαν έως τα 198 χλμ/ώρα και σε ακόμη πιο ακραία επίπεδα σε ορισμένες περιοχές, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους με αποτέλεσμα μάλιστα να πάρει ο αέρας νταλίκες και να τις ρίξει κάτω.

Την περασμένη Τετάρτη (1/12/2025), οι μετεωρολόγοι κατέγραψαν ριπή ανέμου 198 χλμ/ώρα κοντά στο Red Canyon και κατά μήκος του Salt River στο Lincoln County στο Γουαϊόμινγκ των ΗΠΑ, ενώ σε ορισμένα σημεία όπως στο Smoot και το Mount Coffin οι άνεμοι ξεπέρασαν τα περίπου 232 χλμ/ώρα, καθιστώντας αυτούς τους πιο έντονους ανέμους που έχουν καταγραφεί στην πολιτεία.

Caught on camera: Watch as a semi flips over from strong winds along I-25 in Wyoming. pic.twitter.com/J6LpeKeda5 — AccuWeather (@accuweather) December 20, 2025

Οι ισχυροί αυτοί άνεμοι ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν μεγάλους αυτοκινητοδρόμους όπως οι Interstate 80 και Interstate 25 για οχήματα με μεγάλο ύψος, όμως παρά τις προειδοποιήσεις πολλά ημιφορτηγά και τροχόσπιτα συνέχισαν να κινούνται, με αποτέλεσμα να ανατραπούν δεκάδες από αυτά.

Σύμφωνα με την Wyoming Highway Patrol, μόνο την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν πάνω από 40 περιστατικά ανατροπών, με τα 21 να καταγράφονται την Τρίτη. Σε εννέα από τα περιστατικά αναφέρθηκαν τραυματισμοί, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά τραυματισμένους.

Χαρακτηριστικό είναι περιστατικό ανατροπής νταλίκας βάρους περίπου 18,6 τόνων, δηλαδή πάνω από το όριο που είχε τεθεί για την απαγόρευση κυκλοφορίας, γεγονός που δείχνει ότι το βάρος από μόνο του δεν εγγυάται ασφάλεια όταν οι άνεμοι είναι ακραίοι.

Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους σε όλη την πολιτεία, με τις συνθήκες να παραμένουν επικίνδυνες και τις επόμενες ημέρες, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Τα έντονα φαινόμενα συνδέονται με ένα ευρύτερο χειμερινό μετεωρολογικό σύστημα που επηρεάζει μεγάλο μέρος των δυτικών και βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις, όπως εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προβλήματα στην κυκλοφορία σε πολλές πολιτείες πέρα από το Γουαϊόμινγκ.

