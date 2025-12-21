search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 17:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 16:07

Στα βήματα της Αυστραλίας η Ελβετία – Ανοικτή σε απαγόρευση των social media για τα παιδιά

21.12.2025 16:07
social_media

Η Ελβετία πρέπει να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ελίζαμπεθ Μπάουμ- Σνάιντερ, επισημαίνοντας πως είναι ανοικτή σε μια ενδεχόμενη απαγόρευση στις πλατφόρμες για τις μικρότερες ηλικίες.

Στον απόηχο της πρόσφατης απαγόρευσης από την Αυστραλία της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ηλικίες κάτω των 16 ετών, η Ελβετίδα υπουργός είπε στην εφημερίδα SonntagsBlick ότι η χώρα της θα έπρεπε να εξετάσει ανάλογα μέτρα.

«Ο δημόσιος διάλογος στην Αυστραλία και την ΕΕ είναι σημαντικός. Θα πρέπει να διεξαχθεί και στην Ελβετία. Είμαι ανοικτή σε μια απαγόρευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε η Σνάιντερ, μέλος του κεντροαριστερού κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών. «Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τα παιδιά μας».

Σύμφωνα με την αξιωματούχο, οι Αρχές πρέπει να εξετάσουν τι ακριβώς θα πρέπει να περιοριστεί, απαριθμώντας επιλογές όπως την απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, τον έλεγχο των επικίνδυνων περιεχομένων και τη διαχείριση αλγόριθμων που εκμεταλλεύονται τις ευαισθησίες των νέων.

Λεπτομερείς συζητήσεις θα ξεκινήσουν από το νέο έτος, βάσει μιας έκθεσης για το θέμα, είπε η υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ίδιες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης: πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για όσα τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι “καταναλώνουν”».

Ο ενθουσιασμός των γονιών και οι προασπιστές της ελευθερίας του λόγου

Την απαγόρευση στην Αυστραλία υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό πολλοί γονείς και οργανώσεις που προκρίνουν την ευημερία των παιδιών, ωστόσο επικρίθηκε από τεχνολογικούς κολοσσούς και προασπιστές της ελευθερίας του λόγου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το κοινοβούλιο του ελβετικού καντονιού Φριμπούρ υπερψήφισε την απαγόρευση για τα παιδιά να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα στο σχολείο έως την ηλικία των 15 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: «Ναι» με όρους σε ενδεχόμενο διαλόγο Μακρόν – Πούτιν

Γάζα: Ο Γουίτκοφ «βλέπει» πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ – Τι προβλέπει η 2η φάση

Κρεμλίνο: «Δεν προετοιμάζεται καμία συνάντηση Αμερικανών, Ρώσων και Ουκρανών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Πρέπει να μπουν στις διαβουλεύσεις και οι Ευρωπαίοι – Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου

KARISTIANOU20032025
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για έφοδο ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών: «Η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό»

tsolaki-new
MEDIA

Ελένη Τσολάκη: Μέσα στις γιορτές θα κριθεί το το μέλλον της εκπομπής της

troxaia-kok1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια έγγραφα πρέπει να έχεις πάντα στο αυτοκίνητο – Πόσα θα πληρώσεις με τον νέο ΚΟΚ

PANATHINAIKOS-NEW (2)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Πρόστιμο 26.500 ευρώ για το ματς με την Στουρμ Γκρατς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

mitsotakis_zelenski_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουκρανικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 17:19
zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Πρέπει να μπουν στις διαβουλεύσεις και οι Ευρωπαίοι – Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου

KARISTIANOU20032025
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για έφοδο ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών: «Η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό»

tsolaki-new
MEDIA

Ελένη Τσολάκη: Μέσα στις γιορτές θα κριθεί το το μέλλον της εκπομπής της

1 / 3