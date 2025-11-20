search
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 13:54

Αυστραλία: «Κόβονται» οι κάτω των 16 ετών από Instagram, Facebook και Threads

Η Meta θα αποκλείσει τους έφηβους και τα παιδιά κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία από τις πλατφόρμες της κοινωνικής δικτύωσης ήδη από τις 4 Δεκεμβρίου, έξι ημέρες προτού τεθεί σε ισχύ νόμος ο οποίος απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω από την ηλικία αυτή.

“Από σήμερα η Meta ενημερώνει τους Αυστραλούς χρήστες που πιστεύει ότι είναι 13 με 15 ετών ότι θα χάσουν την πρόσβαση στο Instagram, το Threads και το Facebook”, ανακοίνωσε η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία.

“Η Meta θα αρχίσει να μπλοκάρει τη δημιουργία νέων λογαριασμών από πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών και να εμποδίζει την πρόσβαση στους ήδη υπάρχοντες από τις 4 Δεκεμβρίου, ενώ προβλέπει να διαγράψει όλους τους λογαριασμούς που είναι γνωστό ότι ανήκουν σε παιδιά κάτω των 16 ετών ως τις 10 Δεκεμβρίου”, διευκρίνιζε η ανακοίνωση.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ζητεί από τους νεαρούς χρήστες των πλατφορμών της να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν όταν θα μπορούν να αποκτήσουν και πάλι λογαριασμό.

Παράλληλα τους ενημέρωσε ότι μπορούν να κατεβάσουν και να σώσουν τις αναρτήσεις, τα βίντεο και τα μηνύματά τους προτού κλείσει ο λογαριασμός τους, αν και διαβεβαίωσε ότι θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους “ακριβώς όπως τους άφησαν”, μόλις γίνουν 16 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, στην Αυστραλία υπάρχουν περίπου 350.000 χρήστες του Instagram και 150.000 χρήστες του Facebook ηλικίας 13 με 15 ετών.

Από τις 10 Δεκεμβρίου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία είναι υποχρεωμένα να αποκλείσουν τους χρήστες που είναι κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση παράβασης κινδυνεύουν με πρόστιμο σχεδόν 28 εκατ. ευρώ (49,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας).

“Συμμεριζόμαστε τον στόχο της αυστραλιανής κυβέρνησης να δημιουργήσει ασφαλείς και κατάλληλες για την ηλικία διαδικτυακές εμπειρίες, αλλά ο αποκλεισμός των εφήβων από τους φίλους και τις κοινότητές τους δεν είναι η απάντηση”, υποστήριξε η Meta.

Η εταιρεία θα ήθελε έναν νόμο που θα προέβλεπε ότι τα παιδιά κάτω των 16 ετών θα πρέπει να έχουν την έγκριση των γονιών τους για να αποκτήσουν λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Την αυστραλιανή νομοθεσία, μία από τις πιο αυστηρές παγκοσμίως στα χαρτιά, παρακολουθούν στενά άλλες χώρες που επιδιώκουν επίσης να ορίσουν πλαίσια για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά.

Ωστόσο πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι ο νόμος αυτός είναι κυρίως συμβολικός εξαιτίας των δυσκολιών στην επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών του διαδικτύου.

