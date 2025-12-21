Έπσταϊν: «Έκαναν …φτερά» 16 αρχεία από τη σελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης – «Εξαφανίστηκε» φωτογραφία του Τραμπ (Video)

Τουλάχιστον 16 αρχεία «εξαφανίστηκαν» από τη δημόσια ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για έγγραφα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν – συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας που δείχνει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ – λιγότερο από μια μέρα μετά τη δημοσίευσή τους, χωρίς καμία εξήγηση από την κυβέρνηση και χωρίς ενημέρωση του κοινού.

Τα εξαφανισμένα αρχεία, που ήταν διαθέσιμα την Παρασκευή αλλά δεν ήταν προσβάσιμα το Σάββατο, περιλάμβαναν εικόνες από πίνακες που απεικόνιζαν γυμνές γυναίκες και μια εικόνα που έδειχνε μια σειρά φωτογραφιών πάνω σε μια κονσόλα και μέσα σε συρτάρια. Σε αυτή τη φωτογραφία, μέσα σε ένα συρτάρι ανάμεσα σε άλλες φωτογραφίες, υπήρχε μια φωτογραφία του Τραμπ, μαζί με τον Έπσταϊν, τη Μελάνια Τραμπ και τη μακροχρόνια συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε το Σάββατο σε ερωτήσεις για το γιατί εξαφανίστηκαν τα αρχεία, αλλά ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι «οι φωτογραφίες και άλλα υλικά θα συνεχίσουν να εξετάζονται και να λογοκρίνονται σύμφωνα με τον νόμο, από υπερβολική προσοχή, καθώς λαμβάνουμε επιπλέον πληροφορίες».

Στο διαδίκτυο, η ανεξήγητη εξαφάνιση των αρχείων πυροδότησε εικασίες για το τι αφαιρέθηκε και γιατί το κοινό δεν ενημερώθηκε, εντείνοντας το μακροχρόνιο ενδιαφέρον γύρω από τον Έπσταϊν και τα ισχυρά πρόσωπα που τον περιέβαλαν. Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής αναφέρθηκαν στην εξαφανισμένη εικόνα με τον Τραμπ σε ανάρτηση στο X, γράφοντας: «Τι άλλο καλύπτεται; Χρειαζόμαστε διαφάνεια για το αμερικανικό κοινό».

Το επεισόδιο ενίσχυσε τις ανησυχίες που είχαν ήδη ανακύψει από την πολυαναμενόμενη δημοσιοποίηση εγγράφων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι δεκάδες χιλιάδες σελίδες που δόθηκαν στο κοινό δεν προσέφεραν νέες πληροφορίες για τα εγκλήματα του Έπσταϊν ή για τις αποφάσεις των εισαγγελέων που του επέτρεψαν να αποφύγει σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες για χρόνια, ενώ παρέλειψαν κάποια από τα πιο παρακολουθούμενα υλικά, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων του FBI με θύματα και εσωτερικών σημειωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αποφάσεις κατηγορίας.

