search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 11:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 10:01

Εφιάλτης στο Γιοχάνεσμπουργκ: Ένοπλοι σκότωσαν 9 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 10

21.12.2025 10:01
notia afriki (1)

Οπλισμένοι άνδρες άνοιξαν πυρ και σκότωσαν 9 ανθρώπους, σύμφωνα με αναθεωρημένο απολογισμό, και τραυμάτισαν άλλους 10 κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Νότιας Αφρικής, στο δεύτερο φονικό που σημειώνεται αυτόν τον μήνα στη χώρα.

Το κίνητρο αυτού του εγκλήματος, που διαπράχθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς τα ξημερώματα σήμερα, γύρω στη 01:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), σε «ταβέρνα» ή μπαρ χωρίς άδεια, και στη συνέχεια στη μέση ενός δρόμου στο Μπέκερσνταλ, το οποίο βρίσκεται 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της οικονομικής πρωτεύουσας της Νότιας Αφρικής, παραμένει προς το παρόν άγνωστο.

«Ορισμένα από τα θύματα σκοτώθηκαν κατά τύχη στον δρόμο από οπλισμένους άνδρες, που δεν έχουν ταυτοποιηθεί», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία, η οποία αρχικά είχε ανακοινώσει ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν προτού αναθεωρήσει τον απολογισμό των νεκρών σε 9.

Οι δράστες της επίθεσης έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα «άνοιξαν πυρ σε πελάτες ταβέρνας και συνέχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως όταν τράπηκαν σε φυγή», πρόσθεσαν οι δυνάμεις της τάξης, σημειώνοντας ότι οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους εντοπίσουν.

Η Μπρέντα Μουριντίλι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Γκάουτενγκ, όπου βρίσκονται το Γιοχάνεσμπουργκ και η πρωτεύουσα Πρετόρια, δήλωσε στο AFP ότι οι αρχές δεν διαθέτουν ακόμη «λεπτομερείς πληροφορίες» για την ταυτότητα όλων των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της επαρχιακής αστυνομίας Φρεντ Κεκάνα, ο οποίος μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο SABC, ένας εργαζόμενος οχήματος μεταφορών με οδηγό που περίμενε έξω από το μπαρ σκοτώθηκε στην επίθεση.

Στις 6 Δεκεμβρίου, οπλισμένοι άνδρες είχαν επιτεθεί σε εργατική εστία στην Πρετόρια σκοτώνοντας 11 ανθρώπους μεταξύ των οποίων ένα παιδί τριών ετών σε χώρο, που, σύμφωνα με την αστυνομία, φιλοξενούσε ένα άλλο μπαρ χωρίς άδεια.

Η Νότια Αφρική, η πιο βιομηχανική χώρα της ηπείρου, αντιμετωπίζει ενδημική εγκληματικότητα και διαφθορά που τροφοδοτούνται από οργανωμένα κυκλώματα.

Τα περιστατικά με πυρά είναι συχνά και συνήθως συνδέονται με τη βία συμμοριών και το αλκοόλ.

Μολονότι πολλοί έχουν νομίμως στην κατοχή τους όπλα για την προσωπική τους προστασία, ο αριθμός των παράνομων όπλων που κυκλοφορούν είναι πολύ πιο μεγάλος.

Ανάμεσα στον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο, περίπου 63 άνθρωποι σκοτώνονταν κάθε μέρα στη χώρα αυτή των 63 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της νοτιοαφρικανικής αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης:

Στο σκοτάδι το Σαν Φρανσίσκο – 130.000 κάτοικοι χωρίς ρεύμα

Στο σκοτάδι το Σαν Φρανσίσκο – Περίπου 130.000 κάτοικοι χωρίς ρεύμα

ΗΠΑ: Κατάσχεσε και δεύτερο τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας η ακτοφυλακή (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Όταν η ανεξιθρησκεία κτυπούσε την πόρτα της Μεσογείου !

stratos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Το νέο νομοσχέδιο δεν επηρεάζει τις αναβολές των φοιτητών ή των μεταναστών στο εξωτερικό

PAPAKALIATIS_MAESTRO
MEDIA

Maestro: Τον Οκτώβριο η 4η σεζόν – «Εκπλήξεις» προαναγγέλλει ο Παπακαλιάτης

gripi
ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός ειδικών για ραγδαία μετάδοση της γρίπης στις γιορτές – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

patagonia_puma_1912_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

xrysikopoulou_beos_moutidou
LIFESTYLE

Χρυσικοπούλου για τον καβγά Μουτίδου - Μπέου: «Σαν μια αγανακτισμένη, επί σειρά ετών, τηλεθεάτρια να αποκτά τηλεοπτικό βήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 11:30
ouranos-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Όταν η ανεξιθρησκεία κτυπούσε την πόρτα της Μεσογείου !

stratos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Το νέο νομοσχέδιο δεν επηρεάζει τις αναβολές των φοιτητών ή των μεταναστών στο εξωτερικό

PAPAKALIATIS_MAESTRO
MEDIA

Maestro: Τον Οκτώβριο η 4η σεζόν – «Εκπλήξεις» προαναγγέλλει ο Παπακαλιάτης

1 / 3