ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 00:10
20.12.2025 22:07

Γαλλία: Αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν 26χρονο που απειλούσε με μαχαίρι περαστικούς στην Κορσική (Video)

20.12.2025 22:07
korsiki11

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα, οπλισμένο με μαχαίρι, ο οποίος απειλούσε τους περαστικούς στην καρδιά του Αιάκειου, στην Κορσική, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, που έχουν αποκλείσει σε αυτό το στάδιο να επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Ο εισαγγελέας του Αιάκειου, Νικολά Σετ, είπε ότι διενεργείται προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε και για «απόπειρα ανθρωποκτονίας» σε βάρος του θύματος.

Ο 26χρονος, με καταγωγή από τη Σενεγάλη, δέχτηκε μία ή περισσότερες σφαίρες και τραυματίστηκε θανάσιμα, πρόσθεσε ο εισαγγελέας επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία του τηλεοπτικού σταθμού France 3 Viastella. «Αποκλείω σε αυτό το στάδιο μια τρομοκρατική επίθεση επειδή δεν εκτόξευσε καμία τέτοιου είδους απειλή», πρόσθεσε ο Σετ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον τόπο του συμβάντος.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να χρησιμοποιήσουν ένα όπλο τέιζερ για να ακινητοποιήσουν τον 26χρονο και όταν απέτυχαν ένας από αυτούς τον πυροβόλησε πολλές φορές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας άνδρας να προχωρά γρήγορα, πεζός, στην οδό Ναπολεόν, ενώ αστυνομικοί τον ακολουθούν με προτεταμένα όπλα. Η οδός Ναπολεόν, μια κεντρική, πολυσύχναστη αρτηρία της πόλης, έκλεισε για την κυκλοφορία.

Δείτε το βίντεο:

