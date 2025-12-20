Τριμερή με Ρωσία και Ουκρανία στο Μαϊάμι προτείνουν οι ΗΠΑ – Οι δισταγμοί του Ζελένσκι

Οι ΗΠΑ πρότειναν μια ενδεχόμενη νέα μορφή ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας με Αμερικανούς και πιθανόν Ευρωπαίους απεσταλμένους να συμμετέχουν, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Από ό,τι καταλαβαίνω, πρότειναν το εξής σχήμα: Ουκρανία, Αμερική, Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο. Πρόσθεσε ότι θα ήταν «λογικό να πραγματοποιηθεί μια τέτοια κοινή συνάντηση… αφού κατανοήσουμε τα πιθανά αποτελέσματα της συνάντησης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί» στο Βερολίνο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε άλλο σημείο ότι η προτεινόμενη τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με τις πιθανότητες να επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα προκύψει κάτι καινούργιο από αυτό. Είχαμε ήδη μια τέτοια μορφή συναντήσεων στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους σε μια συνομιλία στο WhatsApp το Σάββατο.

Οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντήθηκαν για τελευταία φορά πρόσωπο με πρόσωπο τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά από τη συνάντηση αυτή δεν προέκυψε καμία πρόοδος πέρα από την ανταλλαγή κρατουμένων.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου «πολύ σημαντική», παρά την έλλειψη άλλης προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Τουρκία. Αν μια τριμερής συνάντηση στη Φλόριντα «μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί και να ξεμπλοκάρει» περισσότερες ανταλλαγές κρατουμένων, ή «να αποτελέσει την προετοιμασία για μια συνάντηση των τριών ηγετών, θα την καλωσόριζα», είπε.

Το αν θα πραγματοποιηθούν οι τριμερείς συνομιλίες εξαρτάται από τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας που ξεκίνησαν την Παρασκευή, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους το Σάββατο. Εάν πραγματοποιηθούν, μια ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία που βρίσκεται επίσης στη Φλόριντα μπορεί να συμμετάσχει στη συζήτηση, είπε.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες με την αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, με επικεφαλής τον Ρουστέμ Ουμέροφ, την Παρασκευή στο Μαϊάμι. Αυτό ακολουθεί το πρόσφατο ταξίδι του Γουίτκοφ και του Κούσνερ στο Βερολίνο για να συναντηθούν με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Οι συζητήσεις στη Γερμανία οδήγησαν τις ΗΠΑ να προσφέρουν στο Κίεβο εγγυήσεις ασφάλειας παρόμοιες με αυτές που θα λάμβανε ως μέλος του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η προσφορά αυτή είναι η ισχυρότερη και πιο ρητή δέσμευση ασφάλειας που έχει υποβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στην Ουκρανία.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για να αποτραπεί ακόμη και η σκέψη ή η φυσική δυνατότητα να επιστρέψουν εναντίον μας με επιθετικότητα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X το Σάββατο το απόγευμα. «Η ειρήνη είναι καλύτερη από τον πόλεμο, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος, γιατί έχουμε ήδη πληρώσει υψηλό τίμημα», πρόσθεσε.

«Αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι μια δίκαιη, διαρκής ειρήνη — μια ειρήνη που δεν μπορεί να παραβιαστεί από μια άλλη ιδιοτροπία του Πούτιν ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου παρόμοιου με τον Πούτιν», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Ο εκπρόσωπος της Ρωσίας στις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, Κιρίλ Ντμίτριεφ, πρόκειται να συναντηθεί το Σάββατο με την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα στη Φλόριντα. Ο Ντμίτριεφ έγραψε στο X ότι είναι «στο δρόμο για το Μαϊάμι», μοιράζοντας ένα βίντεο με τον ήλιο να διαπερνά τα σύννεφα.

Καθώς οι πολεμοκάπηλοι συνεχίζουν να εργάζονται υπερωριακά για να υπονομεύσουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, θυμήθηκα αυτό το βίντεο από την προηγούμενη επίσκεψή μου — το φως που διαπερνά τα σύννεφα της καταιγίδας», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Οι ΗΠΑ προωθούν επί του παρόντος μια ειρηνευτική συμφωνία που πιθανότατα θα απαιτήσει από την Ουκρανία να παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της, ένα σημείο διαφωνίας που οι Ουκρανοί είναι απρόθυμοι να αποδεχθούν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή ότι «δεν θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία αν η Ουκρανία δεν συμφωνήσει», προσθέτοντας ότι ενδέχεται να συμμετάσχει και ο ίδιος στις ενδεχόμενες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Αλλά δεν θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία αν δεν συμφωνήσει και η Ρωσία», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Επομένως, το καθήκον μας δεν είναι να επιβάλλουμε τίποτα σε κανέναν. Είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν μπορούμε να ωθήσουμε τις δύο πλευρές σε μια κοινή θέση».

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν το Σάββατο ότι η Ρωσία έχει χάσει σχεδόν 1.200.000 στρατιώτες από την αρχή της πλήρους εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο που ταξίδεψε στο διάστημα (Video)

NBC: «Νέος γύρος σύγκρουσης Ισραήλ με Ιράν» – «Ο Νετανιάχου θα χτυπήσει την Τεχεράνη εν γνώση Τραμπ»

Τουρκία: Ρωσικό drone συνετρίβη στο Μπαλικεσίρ