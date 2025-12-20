search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

20.12.2025 17:42

Τουρκία: Ρωσικό drone συνετρίβη στο Μπαλικεσίρ

drone

Ακόμα ένα ρωσικής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στην Τουρκία.

Αρμόδιοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πρόκειται για ρωσικής προέλευσης μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο κατέπεσε στο Μπαλικεσίρ στα βορειοδυτικά της χώρας και σε απόσταση 790 χιλιομέτρων από το πολεμικό μέτωπο στη Χερσώνα.

Είναι το τρίτο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μεταφέρθηκε στην Άγκυρα για τεχνική ανάλυση.

Χθες Παρασκευή ένα ρωσικής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στην Νικομήδεια (Ιζμίτ) της Τουρκίας, περίπου 100 χλμ. ανατολικά της Κωνσταντινούπολης. Πριν από τρεις ημέρες τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν σε μη κατοικημένη περιοχή μη επανδρωμένο αεροσκάφος προερχόμενο στον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η Άγκυρα δηλώνει ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει την προέλευση του πρώτου μη επανδρωμένου αεροσκάφους, καθώς καταστράφηκε στον αέρα.

Η πτώση των ρωσικών drones στην Τουρκία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως τεχνικό ή μεμονωμένο γεγονός. Όπως επισημαίνεται αποτελεί μια σαφή ένδειξη για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μαύρη θάλασσα στις οποίες εντάσσονται τα χτυπήματα σε πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» και η προσπάθεια της Μόσχας να εντείνει τον έλεγχο και την εποπτεία της περιοχής.

