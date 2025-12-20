Τραγωδία στην Ινδία: Νεκροί 7 ελέφαντες μετά από σύγκρουση με τρένο (Video)

Επτά ελέφαντες σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε όταν επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι τους στη βορειοανατολική Ινδία, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών της αμαξοστοιχίας, ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Το ατύχημα συνέβη στο κρατίδιο Άσαμ, όπου ζουν πάνω από 4.000 από τους περίπου 22.000 ελέφαντες που ζουν στην άγρια φύση στην Ινδία.

Αξιωματούχος της αστυνομίας του Άσαμ, ο Β.Β. Ρακές Ρέντι, δήλωσε ότι επτά από τα παχύδερμα σκοτώθηκαν και ένα τραυματίστηκε.

Πέντε βαγόνια του τρένου που είχε αναχωρήσει από το κρατίδιο Μιζοράμ με προορισμό το Νέο Δελχί εκτροχιάστηκαν.

Οι αρχές έχουν θέσει όρια ταχύτητας στα δρομολόγια που γίνονται σε περιοχές στις οποίες μετακινούνται κοπάδια ελεφάντων, αλλά το ατύχημα αυτό σημειώθηκε εκτός των ζωνών αυτών, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος των ινδικών σιδηροδρόμων Καπιντζάλ Κισόρ Σάρμα.

«Ο οδηγός του τρένου, όταν είδε το κοπάδι των ελεφάντων, ενεργοποίησε το φρένο επείγουσας ανάγκης. Αλλά αυτό δεν απέτρεψε τη σύγκρουση» με τους ελέφαντες, διευκρίνισε.

Η αποψίλωση των δασών και τα εργοτάξια κοντά στα ενδιαιτήματά τους, υποχρεώνουν τους ελέφαντες να φεύγουν πιο μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον σε αναζήτηση τροφής, πράγμα το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο να βρεθούν κοντά σε ανθρώπους.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικά στοιχεία, 629 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ελέφαντες σε όλη την Ινδία το 2023 και το 2024.

