Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να αποκόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα

H κατάσταση στην περιοχή του λιμανιού της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, είναι «δύσκολη», αφού η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της, επιχειρώντας να αποκλείσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα (20/12) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο, καμία εκλογική αναμέτρηση στην Ουκρανία δεν μπορεί να διεξαχθεί στα τμήματα της χώρας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή και η εκλογική διαδικασία μπορεί μονάχα να λάβει χώρα εφόσον υπάρξει εγγύηση της ασφάλειας.
Ο Ζελένσκι πρόσθεσε πως το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έχει ξεκινήσει το προκαταρκτικό έργο για τις υποδομές που χρειάζονται, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή στις εκλογές για τους Ουκρανούς που ζουν στο εξωτερικό.
