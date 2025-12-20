Έπσταϊν: Η φωτογραφία με το νήπιο που προκάλεσε φρίκη παγκοσμίως

Χιλιάδες φωτογραφίες από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα που σοκάρουν. Ανάμεσά τους, μία φωτογραφία ξεχωρίζει για την έντονη ανησυχία που προκαλεί: ο καταδικασμένος παιδόφιλος χαλαρώνει ημίγυμνος σε καναπέ, ενώ δίπλα του διακρίνεται το μικρό πόδι ενός ανηλίκου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πόδι πιθανότατα ανήκει σε ένα από τα θύματά του, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα και το εύρος των εγκλημάτων του.

Η εικόνα αυτή, που φέρεται να τραβήχτηκε στο ιδιωτικό του νησί, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας συνοδεύεται από εξοργισμένα σχόλια, ενώ οι νομικοί αναλυτές υπογραμμίζουν τη σημασία της ως τεκμήριο για τη διερεύνηση της δράσης του Έπσταϊν και του κύκλου των συνεργατών του.

Τα θύματα του Έπσταϊν ήταν κυρίως ανήλικα κορίτσια ηλικίας 14 έως 17 ετών, αν και οι φωτογραφίες δείχνουν ότι μπορεί να υπήρχαν και πολύ νεότερα παιδιά. Στα δικαστικά έγγραφα και τις καταθέσεις των κατηγόρων αναφέρονται περιστατικά κακοποίησης παιδιών ακόμα και 11 ετών. Οι νέες φωτογραφίες εντείνουν την ανησυχία ότι η έκταση των εγκλημάτων του μεγιστάνα ήταν μεγαλύτερη από ό,τι πίστευαν οι αρχές και το κοινό.

Μία από τις πρώτες καταγγελίες είχε υποβληθεί στο FBI το 1996 από την καλλιτέχνιδα Μαρία Φάρμερ, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο Έπσταϊν είχε κλέψει φωτογραφίες της που απεικόνιζαν 12χρονες και 16χρονες αδελφές για προσωπικό έργο και ότι στη συνέχεια φέρεται να πούλησε τα αρνητικά. Η Φάρμερ είχε κατηγορηθεί ότι επινόησε την καταγγελία της, αλλά η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων της έδωσε επιτέλους τη δυνατότητα να επιβεβαιωθεί η αλήθεια των ισχυρισμών της. Η ίδια δήλωσε στους New York Times: «Περίμενα 30 χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορούν να με αποκαλούν ψεύτρα πια».

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών έγινε στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νέο νόμο, που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2025 με συντριπτική πλειοψηφία στο Κογκρέσο και επιβάλλει την αποκάλυψη όλων των αρχείων του Έπσταϊν, παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να εμποδίσει τη δημοσίευσή τους. Η απόφαση αυτή φέρνει στο φως όχι μόνο νέες αποδείξεις για την εγκληματική δράση του, αλλά και για τις παραλείψεις και την καθυστέρηση των αρχών στη διερεύνηση των καταγγελιών.

Η φωτογραφία και οι νέες αποκαλύψεις αποτελούν υπενθύμιση της σοβαρότητας των εγκλημάτων του Έπσταϊν και της ανάγκης για συνεχή έλεγχο, δικαιοσύνη και προστασία των θυμάτων. Παράλληλα, αναζωπυρώνουν τη δημόσια συζήτηση για το πώς το κύκλωμα του μεγιστάνα λειτουργούσε για δεκαετίες με ατιμωρησία και πώς τα θύματά του αγωνίστηκαν για να ακουστεί η φωνή τους.

