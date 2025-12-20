search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

20.12.2025 14:48

Πακιστάν: Φυλάκιση 17 ετών για τον πρώην πρωθυπουργό Ίμραν Χαν

20.12.2025 14:48
fylaki_unsplash
@unsplash

O πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ίμραν Χαν και η σύζυγός του Μπούσρα Μπίμπι καταδικάστηκαν σήμερα από ένα δικαστήριο σε κάθειρξη 17 ετών έκαστος για κατάχρηση εμπιστοσύνης και διαφθορά, σε σχέση με δώρα που ο φυλακισμένος πλέον ηγέτης είχε λάβει, όταν βρισκόταν στην εξουσία.

Ο Χαν βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά δικαστικών υποθέσεων αφότου η κυβέρνησή του εκδιώχθηκε το 2022. Φυλακισμένος από το 2023, ο ίδιος αρνείται κάθε σφάλμα και καταγγέλλει πολιτικά υποκινούμενες διώξεις.

Βάσει του πακιστανικού νόμου, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι πρέπει να δηλώνουν όλα τα δώρα που λαμβάνουν, όμως τους επιτρέπεται να τα κρατήσουν κάτω από μια ορισμένη αξία ή να τα αγοράζουν σε χαμηλότερη τιμή.

Η υπόθεση, για την οποία ο πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης καταδικάστηκε, αφορά ένα σετ κοσμημάτων της ιταλικής μάρκας ειδών πολυτελείας Bulgari, το οποίο είχε προσφέρει ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Ίμραν Χαν και τη σύζυγό του τον Μάιο του 2021 και ο Πακιστανός ηγέτης είχε υποτιμήσει την αξία του.

Η τελευταία αυτή δίκη είναι ξεχωριστή από μια άλλη, που συνδεόταν με πολυτελή ρολόγια τα οποία είχε επίσης προσφέρει ο Σαουδάραβας πρίγκιπας, στο πλαίσιο της οποίας ο Ίμραν Χαν είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 14 ετών και η σύζυγός του σε κάθειρξη 7 ετών.

Σε μια ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, το Pakistan Tehreek-e-Insaf, επιβεβαίωσε πως αυτή η καταδίκη από ένα «δικαστήριο μαριονέτα» στοχεύει μονάχα να παρατείνει την «παράνομη και άδικη φυλάκιση του Ίμραν Χαν».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Σιέντ Ζουλφίχαρ Μπουχαρί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως η απόφαση αγνοεί «τις θεμελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης».

Από την πλευρά της, η οικογένεια του Ίμραν Χαν εντείνει τις προσπάθειές της να τραβήξει την προσοχή στις συνθήκες κράτησης του πρώην ηγέτη.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, ο γιος του, Κασίμ Χαν, υποστήριξε πως ο πατέρας του βρίσκεται «σε πλήρη απομόνωση» και δεν του επιτρέπεται καν να επικοινωνεί με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

«Πρόκειται για κάθε είδους τακτική ψυχολογικών βασανιστηρίων. (Δεν έχει) καμία επαφή με την οικογένεια, καμία επαφή με τον προσωπικό γιατρό του, τίποτα τέτοιο. Χρησιμοποιούν αυτές τις τακτικές προσπαθώντας να τον απομονώσουν πλήρως», σχολίασε.

Η πακιστανική κυβέρνηση έχει, επανειλημμένως, απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς.

