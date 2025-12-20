Οργή Κλίντον για τις φωτογραφίες Επστάιν: «Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να κρύψει στοιχεία»

Οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ δεν σχετίζονται με την προστασία μου, αλλά με την απόκρυψη άλλων γεγονότων που ενδέχεται να αποκαλυφθούν στο μέλλον, ανέφερε ο Μπιλ Κλίντον, μετά τη δημοσιοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων εγγράφων και φωτογραφιών από το σκάνδαλο Επστάιν χθες Παρασκευή.

Μετά την κυκλοφορία των φωτογραφιών, μεταξύ των οποίων και δικών του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εξέδωσε σκληρή δήλωση. Εκπρόσωπος του Κλίντον επισήμανε χαρκατηριστικά πως «ο Λευκός Οίκος δεν κρατούσε αυτά τα αρχεία για μήνες μόνο για να τα δημοσιοποιήσει αργά την Παρασκευή και να προστατεύσει τον Μπιλ Κλίντον. Αυτό αφορά το τι προσπαθούν να κρύψουν για πάντα».

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του επισήμανε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εκείνων που διέκοψαν τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν όταν αποκαλύφθηκαν τα εγκλήματά του και εκείνων που συνέχισαν να διατηρούν επαφές μαζί του.

Διαβάστε επίσης:

Βολιβία: Μαζικά στους δρόμους ενάντια στην κατάργηση των επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων – Διπλασιάστηκαν οι τιμές των εισιτηρίων

Πούτιν: Υπόσχεται να μην υπάρξουν άλλοι πόλεμοι αν η Δύση σεβαστεί τη Ρωσία – 7 νεκροί σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό

Στη δημοσιότητα χιλιάδες αρχεία του φακέλου Επστάιν – Φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Νταϊάνα Ρος