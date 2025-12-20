search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 09:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.12.2025 07:58

Οργή Κλίντον για τις φωτογραφίες Επστάιν: «Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να κρύψει στοιχεία»

20.12.2025 07:58
epstein-eksot

Οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ δεν σχετίζονται με την προστασία μου, αλλά με την απόκρυψη άλλων γεγονότων που ενδέχεται να αποκαλυφθούν στο μέλλον, ανέφερε ο Μπιλ Κλίντον, μετά τη δημοσιοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων εγγράφων και φωτογραφιών από το σκάνδαλο Επστάιν χθες Παρασκευή.

Μετά την κυκλοφορία των φωτογραφιών, μεταξύ των οποίων και δικών του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εξέδωσε σκληρή δήλωση. Εκπρόσωπος του Κλίντον επισήμανε χαρκατηριστικά πως «ο Λευκός Οίκος δεν κρατούσε αυτά τα αρχεία για μήνες μόνο για να τα δημοσιοποιήσει αργά την Παρασκευή και να προστατεύσει τον Μπιλ Κλίντον. Αυτό αφορά το τι προσπαθούν να κρύψουν για πάντα».

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του επισήμανε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εκείνων που διέκοψαν τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν όταν αποκαλύφθηκαν τα εγκλήματά του και εκείνων που συνέχισαν να διατηρούν επαφές μαζί του.

Διαβάστε επίσης:

Βολιβία: Μαζικά στους δρόμους ενάντια στην κατάργηση των επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων – Διπλασιάστηκαν οι τιμές των εισιτηρίων

Πούτιν: Υπόσχεται να μην υπάρξουν άλλοι πόλεμοι αν η Δύση σεβαστεί τη Ρωσία – 7 νεκροί σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό

Στη δημοσιότητα χιλιάδες αρχεία του φακέλου Επστάιν – Φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Νταϊάνα Ρος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FRAPES_1112
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φραπές με …άβαταρ

TSIPRAS_KARISTIANOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας vs Μαρία Καρυστιανού: Η μάχη για την έκφραση του «αντιμητσοτακισμού» και την ψήφο διαμαρτυρίας

evlogia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: «Πρέπει να εκριζωθεί εδώ και τώρα» – Τι ισχύει για τον εμβολιασμό και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου

metanastes_ipa
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στις ΗΠΑ: Νεκροί 4 μετανάστες σε κέντρα κράτησης από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου

spanoulis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Καλησπέρα στον… κανένα»: Δεν πήγε κανείς στη συνέντευξη Τύπου του Σπανούλη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025 09:12
FRAPES_1112
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φραπές με …άβαταρ

TSIPRAS_KARISTIANOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας vs Μαρία Καρυστιανού: Η μάχη για την έκφραση του «αντιμητσοτακισμού» και την ψήφο διαμαρτυρίας

evlogia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των προβάτων: «Πρέπει να εκριζωθεί εδώ και τώρα» – Τι ισχύει για τον εμβολιασμό και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου

1 / 3