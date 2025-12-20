Πούτιν: Υπόσχεται να μην υπάρξουν άλλοι πόλεμοι αν η Δύση σεβαστεί τη Ρωσία – 7 νεκροί σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό

Σε μια εκτενή τηλεοπτική συνέντευξη διάρκειας σχεδόν πέντε ωρών, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε τις θέσεις του για τη ρωσική εξωτερική πολιτική και την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία δεν θα ξεκινήσει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, εφόσον της συμπεριφερθούν με σεβασμό.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές επεμβάσεις εξαρτώνται από τον σεβασμό των συμφερόντων της χώρας του, ειδικά σε σχέση με την επέκταση του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία και το ΝΑΤΟ: Το παρελθόν και οι εντάσεις

Ο Πούτιν επανέλαβε τις κατηγορίες του προς το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η Δύση παραβίασε μια φερόμενη συμφωνία του 1990 με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, σύμφωνα με την οποία το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτείνονταν ανατολικά.

Παρά τη διάψευση από πλευράς του Γκορμπατσόφ, ο Ρώσος πρόεδρος συνεχίζει να αναφέρεται στην εν λόγω υπόθεση ως λόγο για την επιθετική στάση της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία και τις γειτονικές χώρες.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ειρηνική λύση;

Ο Ρώσος πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει υποχωρήσεις στις βασικές του απαιτήσεις.

Αυτές περιλαμβάνουν την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές που ελέγχει η Ρωσία και την αποδοχή της πλήρους εδαφικής κατοχής του Ντονμπάς, καθώς και την παραίτηση της Ουκρανίας από τις προσπάθειες ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Η οικονομία και οι εσωτερικές προκλήσεις της Ρωσίας

Αν και το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία κυριάρχησε, ο Πούτιν αναφέρθηκε και στην κατάσταση της ρωσικής οικονομίας.

Η ρωσική οικονομία, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει δυσκολίες, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται και τη φορολογία να ανεβαίνει, με την αύξηση του ΦΠΑ από 20% σε 22% να είναι προγραμματισμένη για το νέο έτος.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε μείωση των επιτοκίων στο 16%, ελπίζοντας να ενισχύσει την οικονομία της χώρας.

Οι θέσεις του Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Πούτιν επέμεινε στην άποψη ότι η Ρωσία επιδιώκει μια ειρηνική λύση στον πόλεμο, ωστόσο αρνήθηκε να αποδεχτεί οποιαδήποτε πρόταση που δεν καλύπτει τα συμφέροντα της Ρωσίας.

Επίσης, σε σχέση με τις ειρηνικές πρωτοβουλίες του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεργαστεί για την επίτευξη της ειρήνης, υπό τον όρο ότι θα διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη ασφάλεια της χώρας του.

Αναφορές στις πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις και τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Λίγες ώρες μετά την τηλεοπτική εκπομπή, ουκρανικές πηγές ανέφεραν ότι επτά άτομα σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν σε ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Οδησσού, στο νότο της Ουκρανίας.

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, με τον πόλεμο να συνεχίζεται για περισσότερο από δύο χρόνια και με ανυπολόγιστο ανθρώπινο και υλικοτεχνικό κόστος για τις δύο χώρες.

Ο ρόλος της Δύσης και η ευθύνη των ηγετών

Ο Πούτιν καταφέρθηκε εκ νέου κατά των δυτικών δυνάμεων, κατηγορώντας τις για την υποκίνηση του πολέμου μέσω της υποστήριξής τους στην Ουκρανία.

Υποστήριξε ότι η Δύση «δημιούργησε έναν εχθρό στη Ρωσία», κατηγορώντας την Ουκρανία για συνεργασία με «νεοναζί» και απορρίπτοντας οποιαδήποτε ευθύνη για τις συνέπειες της στρατιωτικής επέμβασης.

O… περίεργος χάρτης

Εν τω μεταξύ, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στον τοίχο πίσω από τον Ρώσο πρόεδρο υπήρχε ένας μεγάλος χάρτης της Ρωσίας, ο οποίος περιλάμβανε, εκτός από το περίγραμμα της Κριμαίας, και τις τέσσερις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας που η Μόσχα προσάρτησε το 2022, το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα.

Ο χάρτης αντιμετωπίζεται από αναλυτές ως μήνυμα του Πούτιν σχετικά με τις εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας, οι οποίες και αποτελεούν το μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για ειρήνευση στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αποκλείει την ικανοποίησή τους.

Διαβάστε επίσης:

Στη δημοσιότητα χιλιάδες αρχεία του φακέλου Επστάιν – Φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Νταϊάνα Ρος

Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Γνωστή δημοσιογράφος δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά

Επτά νεκροί σε ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην περιοχή της Οδησσού