Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Γνωστή δημοσιογράφος δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά

Σοκ προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση θανάτου γνωστής αθλητικής δημοσιογράφου από την Αλαμπάμα, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της, πριν εκείνος αυτοκτονήσει. Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στον 3χρονο γιο του ζευγαριού, ο οποίος ήταν παρών στο σπίτι.

Τα άψυχα σώματα βρέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας

Η Christina Chambers, πρώην αθλητική δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού WBRC 6, και ο σύζυγός της Johnny Rimes εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην περιοχή Hoover, το πρωί της Τρίτης (16/12). Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όλα τα στοιχεία παραπέμπουν σε υπόθεση δολοφονίας και αυτοκτονίας, όπως μετέδωσε το Fox News.

We are absolutely heartbroken to share this news. We have confirmed former WBRC sports reporter Christina Chambers is one of the two people found dead in a Hoover home Tuesday morning. 💔 Please keep their family and your WBRC family in your thoughts as we navigate this loss.… pic.twitter.com/65s2dIAGes — WBRC 6 News (@WBRCnews) December 16, 2025

Ο 3χρονος γιος του ζευγαριού ήταν εκείνος που άνοιξε την πόρτα όταν έφτασε στο σπίτι ο παππούς του, οδηγώντας τον στη συνέχεια στο εσωτερικό, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική σκηνή. Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, το παιδί δεν τραυματίστηκε.

🚨 TRAGEDY: TV Reporter and Husband Found Dead in Suspected Murder-Suicide



Esteemed sports reporter Christina Chambers and her husband, Johnny Rimes, were found dead inside their Hoover, Alabama, home on Tuesday morning.



Officers were called to the property in the 700 block of… pic.twitter.com/LkWKP64FIs — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 17, 2025

Μαρτυρίες γειτόνων και το παρελθόν του ζευγαριού

«Το παιδί άνοιξε την πόρτα και μετά μπήκαν και βρήκαν τα πτώματα. Είναι σπαρακτικό», δήλωσε γείτονας της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News, το ζευγάρι είχε μετακομίσει στην περιοχή Hoover πριν από επτά χρόνια και γείτονες ανέφεραν ότι έδειχναν μια φυσιολογική και ευτυχισμένη οικογένεια. Ωστόσο, όπως σημειώνει το περιοδικό People, μετά τη γέννηση του παιδιού τους υπήρχαν ενδείξεις ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» στη σχέση τους.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση τόσο στον δημοσιογραφικό χώρο όσο και στην τοπική κοινωνία.

