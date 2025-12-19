search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

19.12.2025 23:54

Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Γνωστή δημοσιογράφος δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ο οποίος αυτοκτόνησε μετά

alabama dolofonia

Σοκ προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση θανάτου γνωστής αθλητικής δημοσιογράφου από την Αλαμπάμα, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της, πριν εκείνος αυτοκτονήσει. Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στον 3χρονο γιο του ζευγαριού, ο οποίος ήταν παρών στο σπίτι.

Τα άψυχα σώματα βρέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας

Η Christina Chambers, πρώην αθλητική δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού WBRC 6, και ο σύζυγός της Johnny Rimes εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην περιοχή Hoover, το πρωί της Τρίτης (16/12). Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όλα τα στοιχεία παραπέμπουν σε υπόθεση δολοφονίας και αυτοκτονίας, όπως μετέδωσε το Fox News.

Ο 3χρονος γιος του ζευγαριού ήταν εκείνος που άνοιξε την πόρτα όταν έφτασε στο σπίτι ο παππούς του, οδηγώντας τον στη συνέχεια στο εσωτερικό, όπου αποκαλύφθηκε η τραγική σκηνή. Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, το παιδί δεν τραυματίστηκε.

Μαρτυρίες γειτόνων και το παρελθόν του ζευγαριού

«Το παιδί άνοιξε την πόρτα και μετά μπήκαν και βρήκαν τα πτώματα. Είναι σπαρακτικό», δήλωσε γείτονας της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News, το ζευγάρι είχε μετακομίσει στην περιοχή Hoover πριν από επτά χρόνια και γείτονες ανέφεραν ότι έδειχναν μια φυσιολογική και ευτυχισμένη οικογένεια. Ωστόσο, όπως σημειώνει το περιοδικό People, μετά τη γέννηση του παιδιού τους υπήρχαν ενδείξεις ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» στη σχέση τους.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση τόσο στον δημοσιογραφικό χώρο όσο και στην τοπική κοινωνία.

michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

