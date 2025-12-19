Ουκρανικό χτύπημα στη Μεσόγειο: Drone μάχης έπληξε το ρωσικό τάνκερ – Πώς ερμηνεύουν ειδικοί την επίθεση εκτός εμβέλειας του πολέμου

Σύμφωνα με το εργαλείο παρακολούθησης πλοίων ανοιχτού κώδικα MarineTraffic οι πιο πρόσφατες κινήσεις ενός πετρελαιοφόρου που η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι χτύπησε στη Μεσόγειο Θάλασσα, εντοπίζονται ανοιχτά της Κρήτης.

Τα δεδομένα τοποθεσίας που μεταδόθηκαν από το Qendil δείχνουν ότι αναχώρησε από την Ινδία την 1η Δεκεμβρίου. Δεν μετέφερε κανένα φορτίο και αναφέρεται ότι κατευθύνεται προς ένα λιμάνι κοντά στη ρωσική πόλη της Αγίας Πετρούπολης. Επρόκειτο να φτάσει εκεί στις αρχές Ιανουαρίου, αλλά χθες το βράδυ έκανε αναστροφή στα ανοικτά των ακτών της Κρήτης.

Russian tanker hit in Ukrainian drone strike



A Russian oil tanker tied to Moscow’s so-called shadow fleet has sustained critical damage after being struck by Ukrainian aerial drones in the Mediterranean Sea, according to reports. #MarineTraffic data shows the tanker Qendil… pic.twitter.com/jb82QT40S7 — MarineTraffic (@MarineTraffic) December 19, 2025

Η εταιρεία ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard Tech κοινοποίησε τα δικά της δεδομένα παρακολούθησης, τα οποία αποκάλυψαν ότι το Qendil έστριψε περίπου στις 23:00 GMT χθες το βράδυ.

Η τελευταία θέση από το MarineTraffic δείχνει ότι το πλοίο κατευθύνεται αυτή τη στιγμή βορειοανατολικά και βρίσκεται περίπου 102 χιλιόμετρα (64 μίλια) νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Ειδικοί μίλησαν στο BBC, σχετικά με την επίθεση με drone, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες ασφαλείας τους σε ένα δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Ο συνταγματάρχης των πεζοναυτών των ΗΠΑ, Mark Cancian, του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, είπε ότι το βίντεο φαίνεται να δείχνει πολλαπλές όψεις ενός ή δύο χτυπημάτων στο πλοίο, με την πρόσκρουση να συνάδει με αυτήν ενός μικρού drone.

🇷🇺🇬🇷🇴🇲 ⚠️ BREAKING: Ukraine's SBU Drone Strike Hits Russian Shadow Fleet Tanker Off Greece



The Oman-flagged **QENDIL**, en route from India to Russia's Ust-Luga, was struck by Ukrainian drones in neutral Mediterranean waters southeast of Greece—over 2,000 km from Ukraine.



The… pic.twitter.com/cvzeFKGOee December 19, 2025

«Η προπαγανδιστική αξία ήταν εξίσου σημαντική με την οικονομική και πολιτική αξία» δεδομένης της βιντεοσκόπησης του συμβάντος με drones, δήλωσε ο Cancian στο BBC Verify.

Ο Fabian Hinz, στρατιωτικός αναλυτής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών, δήλωσε ότι η επίθεση θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε πραγματοποιηθεί από drone ή ενδεχομένως από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε εισαχθεί λαθραία στο πλοίο.

Ο J Andres Gannon, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt στις ΗΠΑ, πιστεύει ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drone μάχης μεγάλης εμβέλειας. Η ανάλυσή του βασίζεται στη σχετικά μικρή έκρηξη και στην έλλειψη καυσαερίων από βλήμα πριν από την πρόσκρουση.

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας ισχυρίστηκε ότι η επίθεση προκάλεσε «σοβαρή ζημιά» στο πλοίο.

Η εταιρεία παρακολούθησης πλοίων TankerTrackers.com κοινοποίησε μια δορυφορική εικόνα της Planet Labs που τραβήχτηκε σήμερα το πρωί στις 09:46 GMT. Υπάρχει ένα κύμα στην πρύμνη του Qendil που δείχνει ότι κινούνταν, ταξιδεύοντας ανατολικά.

