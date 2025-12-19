search
ΚΟΣΜΟΣ

Στην πόρτα μας ο πόλεμος: Η Ουκρανία χτύπησε τάνκερ στη Μεσόγειο για πρώτη φορά – Η Ρωσία θα απαντήσει λέει ο Πούτιν

Η Ουκρανία ισχυρίστηκε την Παρασκευή ότι έπληξε για πρώτη φορά ένα δεξαμενόπλοιο που ανήκει στον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα, δήλωσε στο CNN μια πηγή της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς το πλήγμα σημειώθηκε εκτός των εδαφών των δύο εμπλεκόμενων χωρών.

Σύμφωνα με πηγή από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU), η Ουκρανία πραγματοποίησε την επίθεση σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου. Το πετρελαιοφόρο βρισκόταν σε πορεία νότια της Κρήτης τη στιγμή του χτυπήματος.

Πλάνα δείχνουν ένα drone να χτυπά το δεξαμενόπλοιο, ενώ ακολουθούν πολλαπλές εκρήξεις. Το πλοίο φαινόταν να συνεχίζει να πλέει μετά τις επιθέσεις.

Η ουκρανική πηγή ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο «υπέστη σοβαρές ζημιές» στην επίθεση και «δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προβλεπόμενο σκοπό του».

«Κατά τη στιγμή της ειδικής επιχείρησης, το ρωσικό πλοίο δεν μετέφερε κανένα φορτίο και ήταν άδειο», πρόσθεσε η πηγή. «Κατά συνέπεια, αυτή η επίθεση δεν αποτελούσε καμία απειλή για την οικολογική κατάσταση στην περιοχή».

Η Ρωσία έχει δημιουργήσει αυτόν τον λεγόμενο σκιώδη στόλο από την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Αυτά τα πλοία μεταφέρουν το πετρέλαιο της Ρωσίας από τα λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας παρά τις δυτικές κυρώσεις, αποφέροντας στο Κρεμλίνο εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο.

Και ρωσικό προσωπικό με διασυνδέσεις με τον στρατό και τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας έχει εμπλακεί σε κατασκοπεία σε ευρωπαϊκά ύδατα ενώ εργάζεται κρυφά σε αυτά τα πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσαν αποκλειστικά στο CNN δυτικές και ουκρανικές πηγές πληροφοριών.

Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει

Να δείξει ότι η Ρωσία συνεχίζει να κρατά όλα «τα καλά χαρτιά» στο τραπέζι, πολιτικά, στρατιωτικά, οικονομικά, και ότι διαπραγματεύεται για το τέλος του ουκρανικού πολέμου από θέση ισχύος, επιχείρησε την Παρασκευή ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ επιτέθηκε στους Ευρωπαίους για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. 

Οι επιθέσεις του Κιέβου σε πετρελαιοφόρα δεν θα φέρουν αποτελέσματα και δεν θα διαταράξουν τον εφοδιασμό, αλλά η Ρωσία σίγουρα θα απαντήσει, προειδοποίησε ο πρόεδρος της ρωσικής ομοσπονδίας στη σκιά της επίθεσης της SBU (υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας) σε τάνκερ στη Μεσόγειο.

Πυρά Πούτιν κατά πάντων: Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για συμφωνία, «καλλιτέχνης» ο Ζελένσκι, «κλέφτες» οι Ευρωπαίοι – Ο… περίεργος χάρτης (Photo)

