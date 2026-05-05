search
ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 15:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2026 13:55

«Πάρτι με Diet Coke»: Η νέα μόδα στην Ινδία λόγω της μεγάλης… έλλειψης

05.05.2026 13:55
diet-coke1

Μια απρόσμενη τάση έχει κάνει την εμφάνισή της στην Ινδία, όπου η έλλειψη της Diet Coke έχει μετατρέψει το δημοφιλές αναψυκτικό σε… αντικείμενο πόθου. Μπαρ, εστιατόρια και influencers εκμεταλλεύονται τη νέα μανία που έχει ξεσπάσει στα social media, διοργανώνοντας… θεματικά πάρτι αφιερωμένα αποκλειστικά στη Diet Coke.

Η έλλειψη του αναψυκτικού συνδέεται με προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα οποία αποδίδονται στις αναταράξεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, όπου έχουν καθηλωθεί φορτία.

Γιατί η Diet Coke έγινε δυσεύρετη στην Ινδία

Σε αντίθεση με πολλές άλλες αγορές, στην Ινδία η Diet Coke πωλείται κυρίως σε κουτάκια. Αυτό την καθιστά πιο ευάλωτη σε διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς η διαθεσιμότητά της εξαρτάται από συγκεκριμένες συσκευασίες και μεταφορές.

Καθώς οι προμήθειες έχουν περιοριστεί, τα κουτάκια Diet Coke εξακολουθούν να διατίθενται για διαδικτυακή παραγγελία, αλλά σε μικρές ποσότητες. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια μικρή «φρενίτιδα» γύρω από το αναψυκτικό, με τους καταναλωτές να αναζητούν κουτάκια και τα social media να γεμίζουν με memes και χιουμοριστικές αναρτήσεις.

Πάρτι με εισιτήριο, κοκτέιλ και… ζωγραφική σε μπλούζες

Οι παμπ και οι influencers στην Ινδία δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Άρχισαν να διοργανώνουν θεματικά πάρτι με είσοδο από 10 έως 16 δολάρια, στα οποία οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν Diet Coke, αλκοόλ, μουσική και διάφορες δραστηριότητες.

Ανάμεσα στις πιο ιδιαίτερες εμπειρίες είναι η διακόσμηση κουτιών Diet Coke και η ζωγραφική σε θεματικές μπλούζες. Στο Νέο Δελχί, μάλιστα, άτομα ντυμένα με στολές Diet Coke πειραματίστηκαν με πρωτότυπους συνδυασμούς, αναμειγνύοντας το αναψυκτικό με τοπικά καρυκεύματα, πιπεριές χαλαπένιος και μέλι.

Τα «Coke-τέιλ» που έγιναν viral

Σε εκδήλωση στο Μουμπάι, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη ώστε η τιμή των εισιτηρίων διπλασιάστηκε στο πλαίσιο λοταρίας. Οι δύο νικητές έφυγαν από το πάρτι με 50 κουτάκια Diet Coke ο καθένας.

«Είχαμε ένα μενού με κοκτέιλ, τα οποία ονομάζουμε Coke-τέιλ. Η ιδέα ήταν να συγκεντρωθούν οι λάτρεις του αναψυκτικού», δήλωσε η 25χρονη Ισίκα Γκούπτα, στέλεχος του μάρκετινγκ, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται «μεγάλη λάτρης της Diet Coke».

Η ίδια ήταν η πρώτη που διοργάνωσε πάρτι με Diet Coke στην Ινδία την περασμένη εβδομάδα και, όπως λέει, σκοπεύει να οργανώσει κι άλλα. Μάλιστα, λόγω της μεγάλης ζήτησης, βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις με την Coca-Cola.

«Η εταιρεία με προσέγγισε για να δει αν μπορούν να διοργανωθούν περισσότερα τέτοια πάρτι», ανέφερε στο Reuters.

Η Coca-Cola δεν ήταν διαθέσιμη να απαντήσει σε σχετικό αίτημα του πρακτορείου.

Από αναψυκτικό διαίτης σε σύμβολο lifestyle

Στην Ινδία, η Diet Coke είναι δημοφιλής τόσο σε όσους προσέχουν τη διατροφή τους όσο και σε όσους τη χρησιμοποιούν ως mixer σε αλκοολούχα ποτά, συχνά με ρούμι.

Η έλλειψή της, όμως, την έκανε ακόμα πιο περιζήτητη. Στα social media κυκλοφορούν δεκάδες χιουμοριστικά memes με ανθρώπους που αποθηκεύουν κουτάκια Diet Coke, σαν να πρόκειται για σπάνιο αγαθό.

Την ίδια στιγμή, εταιρείες λιανεμπορίου αξιοποιούν την τάση για να προωθήσουν τις δικές τους εκδηλώσεις. Η Broadway, για παράδειγμα, διαφημίζει μελλοντικό event στο Νέο Δελχί με το μήνυμα: «Στον απόηχο της μεγάλης έλλειψης σε Diet Coke του 2026… μετατρέπουμε τον χώρο μας σε μια απόλυτη εμπειρία Diet Coke».

Με εισιτήριο 10 δολαρίων, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν μπέργκερ, Diet Coke και θεματική ζωγραφική σε μπλούζα, όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Broadway, Σανκάλπ Κατούρια.

Διαβάστε επίσης:

Ορμούζ: Στην κόψη του ξυραφιού η ανακωχή ΗΠΑ – Ιράν, στα ύψη το πετρέλαιο – «Ακόμα δεν αρχίσαμε», λέει η Τεχεράνη, καταγγελίες για παρεμβολές στο GPS πλοίων

Αμ έπος, αμ έργον: Οι ΗΠΑ αυξάνουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα από ΕΕ

Hondius: Η «κρουαζιέρα εξερεύνησης» των 18.000 ευρώ ανά άτομο και στο τέλος… χανταϊός – Η πικρή εμπειρία ενός «ταξιδιού ζωής»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
romania
ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσε η κυβέρνηση της Ρουμανίας μετά από πρόταση δυσπιστίας

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

tzimeros 765- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άρρωστο παραλήρημα από Τζήμερος που θα… ήθελε θανατική ποινή για Τσίπρα – Ας τον μαζέψει κάποιος

giatroi_kourasi
ΥΓΕΙΑ

Στα πρόθυρα εργασιακής εξουθένωσης οι νοσοκομειακοί γιατροί λόγω υποστελέχωσης στο ΕΣΥ

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Αν η κυβέρνηση κάνει χρήση του άρθρου 144 για να μη συσταθεί Εξεταστική για τις υποκλοπές, θα είναι μια ακόμα θεσμική εκτροπή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karximakis – siakantaris- karystianoy- kastanidis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

violada tzortziotis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 15:54
romania
ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσε η κυβέρνηση της Ρουμανίας μετά από πρόταση δυσπιστίας

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

tzimeros 765- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άρρωστο παραλήρημα από Τζήμερος που θα… ήθελε θανατική ποινή για Τσίπρα – Ας τον μαζέψει κάποιος

1 / 3