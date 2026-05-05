Μια απρόσμενη τάση έχει κάνει την εμφάνισή της στην Ινδία, όπου η έλλειψη της Diet Coke έχει μετατρέψει το δημοφιλές αναψυκτικό σε… αντικείμενο πόθου. Μπαρ, εστιατόρια και influencers εκμεταλλεύονται τη νέα μανία που έχει ξεσπάσει στα social media, διοργανώνοντας… θεματικά πάρτι αφιερωμένα αποκλειστικά στη Diet Coke.

Η έλλειψη του αναψυκτικού συνδέεται με προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα οποία αποδίδονται στις αναταράξεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, όπου έχουν καθηλωθεί φορτία.

Γιατί η Diet Coke έγινε δυσεύρετη στην Ινδία

Σε αντίθεση με πολλές άλλες αγορές, στην Ινδία η Diet Coke πωλείται κυρίως σε κουτάκια. Αυτό την καθιστά πιο ευάλωτη σε διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς η διαθεσιμότητά της εξαρτάται από συγκεκριμένες συσκευασίες και μεταφορές.

Καθώς οι προμήθειες έχουν περιοριστεί, τα κουτάκια Diet Coke εξακολουθούν να διατίθενται για διαδικτυακή παραγγελία, αλλά σε μικρές ποσότητες. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια μικρή «φρενίτιδα» γύρω από το αναψυκτικό, με τους καταναλωτές να αναζητούν κουτάκια και τα social media να γεμίζουν με memes και χιουμοριστικές αναρτήσεις.

Πάρτι με εισιτήριο, κοκτέιλ και… ζωγραφική σε μπλούζες

Οι παμπ και οι influencers στην Ινδία δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Άρχισαν να διοργανώνουν θεματικά πάρτι με είσοδο από 10 έως 16 δολάρια, στα οποία οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν Diet Coke, αλκοόλ, μουσική και διάφορες δραστηριότητες.

Ανάμεσα στις πιο ιδιαίτερες εμπειρίες είναι η διακόσμηση κουτιών Diet Coke και η ζωγραφική σε θεματικές μπλούζες. Στο Νέο Δελχί, μάλιστα, άτομα ντυμένα με στολές Diet Coke πειραματίστηκαν με πρωτότυπους συνδυασμούς, αναμειγνύοντας το αναψυκτικό με τοπικά καρυκεύματα, πιπεριές χαλαπένιος και μέλι.

Τα «Coke-τέιλ» που έγιναν viral

Σε εκδήλωση στο Μουμπάι, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη ώστε η τιμή των εισιτηρίων διπλασιάστηκε στο πλαίσιο λοταρίας. Οι δύο νικητές έφυγαν από το πάρτι με 50 κουτάκια Diet Coke ο καθένας.

«Είχαμε ένα μενού με κοκτέιλ, τα οποία ονομάζουμε Coke-τέιλ. Η ιδέα ήταν να συγκεντρωθούν οι λάτρεις του αναψυκτικού», δήλωσε η 25χρονη Ισίκα Γκούπτα, στέλεχος του μάρκετινγκ, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται «μεγάλη λάτρης της Diet Coke».

Η ίδια ήταν η πρώτη που διοργάνωσε πάρτι με Diet Coke στην Ινδία την περασμένη εβδομάδα και, όπως λέει, σκοπεύει να οργανώσει κι άλλα. Μάλιστα, λόγω της μεγάλης ζήτησης, βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις με την Coca-Cola.

«Η εταιρεία με προσέγγισε για να δει αν μπορούν να διοργανωθούν περισσότερα τέτοια πάρτι», ανέφερε στο Reuters.

Η Coca-Cola δεν ήταν διαθέσιμη να απαντήσει σε σχετικό αίτημα του πρακτορείου.

Από αναψυκτικό διαίτης σε σύμβολο lifestyle

Στην Ινδία, η Diet Coke είναι δημοφιλής τόσο σε όσους προσέχουν τη διατροφή τους όσο και σε όσους τη χρησιμοποιούν ως mixer σε αλκοολούχα ποτά, συχνά με ρούμι.

Η έλλειψή της, όμως, την έκανε ακόμα πιο περιζήτητη. Στα social media κυκλοφορούν δεκάδες χιουμοριστικά memes με ανθρώπους που αποθηκεύουν κουτάκια Diet Coke, σαν να πρόκειται για σπάνιο αγαθό.

Την ίδια στιγμή, εταιρείες λιανεμπορίου αξιοποιούν την τάση για να προωθήσουν τις δικές τους εκδηλώσεις. Η Broadway, για παράδειγμα, διαφημίζει μελλοντικό event στο Νέο Δελχί με το μήνυμα: «Στον απόηχο της μεγάλης έλλειψης σε Diet Coke του 2026… μετατρέπουμε τον χώρο μας σε μια απόλυτη εμπειρία Diet Coke».

Με εισιτήριο 10 δολαρίων, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν μπέργκερ, Diet Coke και θεματική ζωγραφική σε μπλούζα, όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Broadway, Σανκάλπ Κατούρια.

Διαβάστε επίσης:

Ορμούζ: Στην κόψη του ξυραφιού η ανακωχή ΗΠΑ – Ιράν, στα ύψη το πετρέλαιο – «Ακόμα δεν αρχίσαμε», λέει η Τεχεράνη, καταγγελίες για παρεμβολές στο GPS πλοίων

Αμ έπος, αμ έργον: Οι ΗΠΑ αυξάνουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα από ΕΕ

Hondius: Η «κρουαζιέρα εξερεύνησης» των 18.000 ευρώ ανά άτομο και στο τέλος… χανταϊός – Η πικρή εμπειρία ενός «ταξιδιού ζωής»