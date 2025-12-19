search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 13:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 12:18

Τόκιο: Ζευγάρι βρήκε φρικτό θάνατο σε σάουνα – Έπιασε φωτιά και εγκλωβίστηκαν κλειδωμένοι

19.12.2025 12:18
Έγινε κι αυτό: Γυμνός αστυνομικός συλλαμβάνει κακοποιό μέσα σε σάουνα - Media

Θα μπορούσε να πεί κανείς ότι όλα πήγαν στραβά για ένα ζευγάρι στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Σίγουρα όταν ξεκίνησαν για να πάνε σε μια σάουνα δεν φανταζόντουσαν ότι θα έβρισκαν φρικτό θάνατο μέσα σε αυτήν.

Το ζευγάρι στο Τόκιο, βρήκε τραγικό θάνατο, όταν μέσα στο δωμάτιο της σάουνας που βρισκόταν ξέσπασε φωτιά και εγκλωβίστηκαν αβοήθητοι, καθώς, το πόμολο της πόρτας ήταν χαλασμένο και το κουμπί κινδύνου για να κληθεί το προσωπικό δεν λειτουργούσε.

Η αστυνομία του Τόκιο ερευνά το ενδεχόμενο το ζευγάρι να εγκλωβίστηκε στο δωμάτιο εξαιτίας ελαττωματικού πόμολου στην πόρτα της σάουνας Sauna Tiger, στην περιοχή Ακασάκα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα συναγερμού έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης ήταν απενεργοποιημένο και μάλιστα φαίνεται ότι δεν λειτουργούσε εδώ και δύο χρόνια, αναφέρει το BBC.

«Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και τη συμπαράστασή μας για τη βαθιά θλίψη και τον πόνο που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια», ανέφερε η Sauna Tiger σε ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της.

Σύμφωνα με τα μέσα στην Ιαπωνία τα θύματα ήταν η 37χρονη Γιόκο Ματσούντα, τεχνίτρια νυχιών, και ο σύζυγός της Μασανάρι36 ετών, ιδιοκτήτης κομμωτηρίου.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στις 12:25 τοπική ώρα (03:25 GMT) τη Δευτέρα 15.12.2025, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός για πυρκαγιά στο κτίριο. Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, το πόμολο της πόρτας της σάουνας βρέθηκε στο πάτωμα, σύμφωνα με τις αρχές.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε πεσμένο στο δάπεδο, ο ένας πάνω στον άλλον, με τα κεφάλια τους κοντά στην πόρτα. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψαν αργότερα.

Στο εσωτερικό της σάουνας βρέθηκε καμένη πετσέτα, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε όταν η πετσέτα ήρθε σε επαφή με τις καυτές πέτρες της σάουνας.

Το δωμάτιο διέθετε κουμπί συναγερμού στον τοίχο για ειδοποίηση του προσωπικού σε περίπτωση ανάγκης, ωστόσο οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ήταν απενεργοποιημένο. Το κάλυμμά του είχε αφαιρεθεί, στοιχείο που δείχνει ότι το ζευγάρι πιθανότατα προσπαθούσε να καλέσει βοήθεια, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία.

Όταν το προσωπικό ρωτήθηκε για το σύστημα συναγερμού, φέρεται να δήλωσε ότι δεν λειτουργούσε «από το 2023 περίπου».

Διαβάστε επίσης

Καμήλα κλώτσησε γυναίκα θεατή σε χριστουγεννιάτικη παράσταση στο Χιούστον

Αυτοκτόνησε ο ύποπτος για τη φονική επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν – Δολοφόνησε και τον καθηγητή του MIT, λένε οι αρχές (video)

Φρικτός θάνατος για 10χρονο στην Ινδονησία: Τον άρπαξε κροκόδειλος ενώ κολυμπούσε με φίλους του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karkinos-mastou
ΥΓΕΙΑ

Ελπιδοφόρα θεραπεία για τον επιθετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού

the-odyssey_1912_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Odyssey»: Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το νέο poster για την υπερπαραγωγή του Christopher Nolan (photo)

comote_telecom
ADVERTORIAL

Μοναδικά δώρα για όλους και φέτος τα Χριστούγεννα από την COSMOTE TELEKOM

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Aγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους – Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων

agrotes3 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση δίνει λεφτά για τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στους αγρότες – 3 δισ. το ελληνικό μερίδιο στο ευρωδάνειο 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

skertsos- zoi- tasoulas – tsipras88- new
ΚΑΛΧΑΣ

«Μπλόκαραν» το Μαξίμου οι αγρότες, ο Σκέρτσος έχασε από τη Ζωή, το «δικαίωμα της άγνοιας», ο στάσιμος Τασούλας και η «σχέση» Τσίπρα – Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 13:40
karkinos-mastou
ΥΓΕΙΑ

Ελπιδοφόρα θεραπεία για τον επιθετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού

the-odyssey_1912_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Odyssey»: Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το νέο poster για την υπερπαραγωγή του Christopher Nolan (photo)

comote_telecom
ADVERTORIAL

Μοναδικά δώρα για όλους και φέτος τα Χριστούγεννα από την COSMOTE TELEKOM

1 / 3