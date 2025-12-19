Τόκιο: Ζευγάρι βρήκε φρικτό θάνατο σε σάουνα – Έπιασε φωτιά και εγκλωβίστηκαν κλειδωμένοι

Θα μπορούσε να πεί κανείς ότι όλα πήγαν στραβά για ένα ζευγάρι στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Σίγουρα όταν ξεκίνησαν για να πάνε σε μια σάουνα δεν φανταζόντουσαν ότι θα έβρισκαν φρικτό θάνατο μέσα σε αυτήν.

Το ζευγάρι στο Τόκιο, βρήκε τραγικό θάνατο, όταν μέσα στο δωμάτιο της σάουνας που βρισκόταν ξέσπασε φωτιά και εγκλωβίστηκαν αβοήθητοι, καθώς, το πόμολο της πόρτας ήταν χαλασμένο και το κουμπί κινδύνου για να κληθεί το προσωπικό δεν λειτουργούσε.

Η αστυνομία του Τόκιο ερευνά το ενδεχόμενο το ζευγάρι να εγκλωβίστηκε στο δωμάτιο εξαιτίας ελαττωματικού πόμολου στην πόρτα της σάουνας Sauna Tiger, στην περιοχή Ακασάκα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα συναγερμού έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης ήταν απενεργοποιημένο και μάλιστα φαίνεται ότι δεν λειτουργούσε εδώ και δύο χρόνια, αναφέρει το BBC.

«Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και τη συμπαράστασή μας για τη βαθιά θλίψη και τον πόνο που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια», ανέφερε η Sauna Tiger σε ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της.

Σύμφωνα με τα μέσα στην Ιαπωνία τα θύματα ήταν η 37χρονη Γιόκο Ματσούντα, τεχνίτρια νυχιών, και ο σύζυγός της Μασανάρι, 36 ετών, ιδιοκτήτης κομμωτηρίου.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στις 12:25 τοπική ώρα (03:25 GMT) τη Δευτέρα 15.12.2025, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός για πυρκαγιά στο κτίριο. Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, το πόμολο της πόρτας της σάουνας βρέθηκε στο πάτωμα, σύμφωνα με τις αρχές.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε πεσμένο στο δάπεδο, ο ένας πάνω στον άλλον, με τα κεφάλια τους κοντά στην πόρτα. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψαν αργότερα.

Στο εσωτερικό της σάουνας βρέθηκε καμένη πετσέτα, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε όταν η πετσέτα ήρθε σε επαφή με τις καυτές πέτρες της σάουνας.

Το δωμάτιο διέθετε κουμπί συναγερμού στον τοίχο για ειδοποίηση του προσωπικού σε περίπτωση ανάγκης, ωστόσο οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ήταν απενεργοποιημένο. Το κάλυμμά του είχε αφαιρεθεί, στοιχείο που δείχνει ότι το ζευγάρι πιθανότατα προσπαθούσε να καλέσει βοήθεια, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία.

Όταν το προσωπικό ρωτήθηκε για το σύστημα συναγερμού, φέρεται να δήλωσε ότι δεν λειτουργούσε «από το 2023 περίπου».

