19.12.2025 09:33

Καμήλα κλώτσησε γυναίκα θεατή σε χριστουγεννιάτικη παράσταση στο Χιούστον

19.12.2025 09:33
camel new

Μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν η καμήλα που συμμετείχε σε χριστουγεννιάτικη παράσταση εκκλησίας στο Χιούστον την κλώτσησε ενώ καθόταν στη θέση της, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το συμβάν σημειώθηκε στην Εκκλησία Βαπτιστών Champion Forest, κατά τη διάρκεια πρόσφατης παράστασης με τίτλο «Christmas Spectacular».

Σύμφωνα με το NBC News πρόκειται για μια 90λεπτη, μουσική χριστουγεννιάτικη παραγωγή, η οποία ξεκίνησε να παρουσιάζεται στον  ναό από τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται η στιγμή κατά την οποία μια καμήλα οδηγείται κατά μήκος του διαδρόμου, που πλαισιώνεται από καθίσματα, στο πλαίσιο παρέλασης που αποτελεί μέρος της παράστασης..

Όπως διακρίνεται στο οπτικό υλικό, η καμήλα, την οποία συνοδεύει άτομο με στολή, τινάζει αιφνιδιαστικά το πίσω της πόδι και κλωτσά γυναίκα που καθόταν σε θέση δίπλα στον διάδρομο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αρκετοί θεατές σηκώνονται από τις θέσεις τους και σπεύδουν να τη βοηθήσουν.

Παρά το περιστατικό, η παρέλαση συνεχίστηκε κανονικά, με δεύτερη καμήλα να ακολουθεί.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο επικεφαλής επικοινωνίας της εκκλησίας, Στίβεν Μιόρι, ανέφερε ότι «ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε όταν καμήλα που χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή χτύπησε μια προσκεκλημένη στο κοινό».

Όπως πρόσθεσε, «η ομάδα της εκκλησίας Champion Forest αντέδρασε άμεσα και κλήθηκαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης» και παραμένει σε επικοινωνία με την οικογένεια της γυναίκας.

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι, μετά το συμβάν, η εκκλησία αποφάσισε να διακόψει τη διέλευση ζώων μέσα από τους χώρους όπου κάθονται οι θεατές για τις υπόλοιπες παραστάσεις του «Christmas Spectacular».

