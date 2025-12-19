Φρικτός θάνατος για 10χρονο στην Ινδονησία: Τον άρπαξε κροκόδειλος ενώ κολυμπούσε με φίλους του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα αγόρι 10 ετών στην Ινδονησία όταν το άρπαξε κροκόδειλος ενώ κολυμπούσε με φίλους του.

Η τραγωδία σημειώθηκε στον ποταμό Ινγκόι στη βόρεια Ινδονησία το απόγευμα της Τρίτης με τοπικά μέσα να μεταφέρουν ότι ο κροκόδειλος άρπαξε από το κορμί τον μικρό Αφάν που φώναζε για βοήθεια.

Τους κατοίκους ειδοποίησαν τα δύο αγόρια που κολυμπούσαν με τον Αφάν και κατάφεραν να γλιτώσουν από τον κροκόδειλο.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν, μάλιστα, εικόνες του κροκόδειλου να έχει αναδυθεί από το νερό κρατώντας ανάμεσα στα σαγόνια του το άψυχο κορμί του 10χρονου.

Μετά την επίθεση, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης του κροκόδειλου που τελικά εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης κοντά στον προβλήτα ενός χωριού. Σε λίγη απόσταση από το ερπετό βρέθηκε και η σορός του Αφάν.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η περιοχή στην οποία σημειώθηκε η επίθεση ήταν γνωστή για παρουσία κροκοδείλων και γι’ αυτό προειδοποίησε τους κατοίκους για την απειλή.

