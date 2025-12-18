Τα αγροτικά μπλόκα και η αγωνία των Χριστουγέννων

Με το βλέμμα στραμμένο στη σημερινή σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής αγροτών για τα μπλόκα βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθεί εάν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι αγρότες θα πάρουν τον δρόμο για τα σπίτια τους ή εάν θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων πάνω στα τρακτέρ τους.

Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι όλα θα πάνε καλά και οι δρόμοι εν όψει των εορτών θα ανοίξουν, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να κάνουν γιορτές στα χωριά τους ή στους προορισμούς που έχουν επιλέξει.

Και αυτό γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει γκρίνιες και παράπονα από την πλευρά των ξενοδόχων ότι υπάρχουν πολλές ακυρώσεις και άρα η κυβέρνηση θα πρέπει να τους αποζημιώσει.

Διχασμός στα μπλόκα

Οι πληροφορίες επιμένουν ότι ανάμεσα στον αγροτικό κόσμο υπάρχουν δύο απόψεις. Σε όσα μπλόκα υπάρχουν αρκετές δυνάμεις της Ν.Δ. η άποψη είναι ότι θα πρέπει να πάρουν όσα δίνει τη συγκεκριμένη στιγμή η κυβέρνηση, καθώς όλα δείχνουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει άλλα περιθώρια, ενώ μία άλλη μερίδα αγροτών θεωρεί ότι πρέπει να πιέσει ακόμα περισσότερο.

Επισήμως ο αγροτικός κόσμος απάντησε στα αρμόδια υπουργεία ότι οι εξαγγελίες χρειάζονται μεγαλύτερη εξειδίκευση, προκειμένου οι αποφάσεις που θα ληφθούν πανελλαδικά να είναι οι σωστές.

«Το να λένε για φθηνότερο ρεύμα, χωρίς να προσδιορίζεται αυτό πώς θα γίνει, δεν λέει κάτι. Αν είναι με μεθόδους τύπου ΓΑΙΑ πάλι δεν λέει τίποτε. Ούτε οι κτηνοτρόφοι καλύπτονται όσον αφορά στο θέμα της ευλογιάς. Ακόμη και ν’ αντικατασταθούν όλα τα χαμένα ζώα, οι κτηνοτρόφοι λένε ότι αν ξέρουν ότι μπορεί και πάλι να μεταδοθεί ο ιός στα κοπάδια, τότε δεν τους λέει τίποτα η όποια διαδικασία και γι’ αυτό επιμένουν στο εμβόλιο. Η κυβέρνηση δεν είπε τίποτε ούτε για το αίτημα αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος, για να μιλήσουμε με αριθμούς» σχολίαζαν χαρακτηριστικά παράγοντες του αγροτικού κόσμου.

Οργή και για ΕΛΓΑ

Τα όσα συνέβησαν ωστόσο τα τελευταία εικοσιτετράωρα δεν δημιουργούν ιδιαίτερη αισιοδοξία, καθώς ούτε η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ (208 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους) ούτε αυτή της αναδιανεμητικής (142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους) έγιναν στην ώρα τους.

Αντίθετα μάλιστα ο ΕΛΓΑ τράβηξε από τους λογαριασμούς των αγροτών τα ποσά τα οποία έπρεπε να πληρωθούν με αποτέλεσμα να εξαγριωθούν ακόμα περισσότερο οι αγρότες, οι οποίοι είδαν τους λογαριασμούς τους να συρρικνώνονται.

Η κυβέρνηση εμφανίστηκε να απολογείται για τη μη καταβολή των χρημάτων, λέγοντας ότι υπήρξε τεχνικό θέμα το οποίο θα διορθωθεί τις επόμενες ώρες.

Η… αστοχία επιδείνωσε την ανησυχία και την οργή στα αγροτικά μπλόκα, παρά το γεγονός ότι πράγματι μέχρι χθες το μεσημέρι στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μπήκε η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και τα ποσά της αναδιανεμητικής ενίσχυσης.

Κοινωνική στήριξη και πολιτική φθορά

Τα όσα έχουν συμβεί ωστόσο όλο το τελευταίο διάστημα με τον αγροτικό κόσμο προβληματίζουν ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο επένδυε στον κοινωνικό αυτοματισμό προκειμένου να βάλει τον αγροτικό κόσμο απέναντι στους πολίτες.

Για πρώτη φορά ωστόσο οι πολίτες εμφανίζονται να στηρίζουν τις κινητοποιήσεις των αγροτών χωρίς αστερίσκους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δημοσκόπηση της Alco (Alpha) το 78% θεωρεί δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ μόλις 15% είναι αντίθετο.

Στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 69% των ερωτηθέντων κρίνει πως δεν θα οδηγήσει σε δικαιοσύνη η Εξεταστική, ενώ αντίθετη άποψη έχει μόλις το 16% και το 15% δηλώνει αναποφάσιστο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά ότι η αντίδραση των πολιτών έχει να κάνει κυρίως με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εικόνα που παρουσίασαν στη Βουλή τα στελέχη της Ν.Δ. που εμπλέκονται σε αυτό και κυρίως ο «Φραπές», ο «Χασάπης» και η κυρία με τη Φεράρι.

Οι πολίτες έκπληκτοι είδαν τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση να απαξιώνουν το Κοινοβούλιο, να μιλούν προσβλητικά με τσαμπουκά στους βουλευτές, ενώ την ίδια στιγμή η πλειονότητα των έντιμων αγροτών ήταν απλήρωτοι εξ αιτίας του σκανδάλου.

Γι’ αυτό άλλωστε ο πρωθυπουργός επιμένει στην ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αν και οι αγρότες διαφωνούν με αυτή την αλλαγή με τη λογική ότι στον Οργανισμό αυτό υπάρχουν δομές που λειτουργούν υποβοηθητικά στο έργο τους.

Όπως έλεγαν, μάλιστα, η κυβέρνηση τους αντιμετωπίζει όλους ως λαμόγια μόνο και μόνο επειδή αγροτοσυνδικαλιστές του κυβερνώντος κόμματος εκμεταλλεύτηκαν τη σχέση τους με την εξουσία για να βγάλουν παράνομα πολλά χρήματα.

Ο πρωθυπουργός μάλιστα, προκειμένου να απεγκλωβιστεί από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχείρησε από το βήμα της Βουλής να μεταθέσει τις ευθύνες καλώντας το ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την τροπολογία για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αν και οι αγρότες διαφωνούν έντονα με τη ρύθμιση αυτή. «Η δική μας πρόταση είναι μία: η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μετάβαση δεν συζητείται καν. Καιρός να ανατραπεί μια διακομματική παθογένεια 40 χρόνων» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προανήγγειλε ότι η Ν.Δ θα καταθέσει πρόταση ονομαστικής στο νομοσχέδιο για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έτσι ώστε όλοι να αναλάβουν την ευθύνη της ψήφου τους. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είπε: «Για να δούμε κ. Ανδρουλάκη πώς θα τοποθετηθείτε;», ενώ τόνισε ότι «αργήσαμε και ευθυνόμαστε – αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο».

