search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 20:26
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 18:55

Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την επιχείρηση «Ίπαλλος»: Δεν θα σταματήσουμε να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών στη Δικαιοσύνη

17.12.2025 18:55
kimberly

Τα συγχαρητήρια της για την εξάρθρωση της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης έστειλε με γραπτή δήλωσή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Συγκεκριμένα η κυρία Γκιλφόιλ τονίζει στη δήλωση της:

«Η κατάσχεση και οι συλλήψεις που ανακοινώθηκαν σήμερα αποτελούν μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών και θα πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση προς όσους επιδιώκουν να πράξουν το ίδιο. Εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και ολόκληρης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Ανάλυσης και Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το Γαλλικό Ναυτικό και, φυσικά, την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA), για τις άοκνες προσπάθειές τους να σπάσουν την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών και να ενισχύσουν την ασφάλεια στα σύνορα και στους δρόμους μας. Η μακροχρόνια συνεργασία της DEA με τις αντίστοιχες Αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται στον στενό συντονισμό και την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών. Η τελευταία αυτή κατάσχεση αποτελεί απόδειξη ότι οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς και ότι δε θα σταματήσουμε ποτέ να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Διαβάστε επίσης:

Νέο επεισόδιο Ζωής με Λαζαρίδη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα σας κάνω αγωγή», «άρχισε να μας βιντεοσκοπεί»

Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης – «Το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην ΕΕ» επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές

Παύλος Μαρινάκης: Έπρεπε να χειροδικήσει ο Νίκος Παππάς για να τον διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lottery
ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι στη Βρετανία κέρδισε το λαχείο για δεύτερη φορά ενάντια στον νόμο των πιθανοτήτων

mitropoligis-dodonis-xrisostomos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

nikos-pappas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων μετά την επίθεση του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο: Αναζητείται για να δικαστεί στο αυτόφωρο

harry megkhan 7765- new
MEDIA

Νέες μπίζνες με το Netflix για τον Πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ – Ποιας σειράς αναλαμβάνουν την παραγωγή

zelensky_sad_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι ζητά από τους συμμάχους να δείξουν στη Ρωσία ότι η συνέχιση του πολέμου είναι «άσκοπη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 20:22
lottery
ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι στη Βρετανία κέρδισε το λαχείο για δεύτερη φορά ενάντια στον νόμο των πιθανοτήτων

mitropoligis-dodonis-xrisostomos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

nikos-pappas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων μετά την επίθεση του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο: Αναζητείται για να δικαστεί στο αυτόφωρο

1 / 3