17.12.2025 17:45

Παύλος Μαρινάκης: Έπρεπε να χειροδικήσει ο Νίκος Παππάς για να τον διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ

17.12.2025 17:45
Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την διαγραφή του ευρωβουλευτή του Νίκου Παππά, μετά την χειροδικία στο Στρασβούργο κατά δημοσιογράφου.

Η ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης.

Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές», καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.

