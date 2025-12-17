Δημοσιογράφος μήνυσε τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο – Εκτός ΣΥΡΙΖΑ τον έθεσε ο Φάμελλος

Μήνυση σε βάρος του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά κατέθεσε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, για ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, που έκανε ο ίδιος ο δημοσιογράφος και παρουσιάζει το μέσο στο οποίο εργάζεται, το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο δημοσιογράφος, κατά την εξιστόρηση αυτής της πλευράς, ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν.

Όπως καταγγέλλεται, ο ευρωβουλευτής καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του έβαλε τρικλοποδιά. Ο δημοσιογράφος του ζήτησε λόγο λέγοντας του «μη με ξανακουμπήσεις».

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον Νίκο Γιαννόπουλο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος κατευθύνθηκε προς την έξοδο για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος του απευθύνθηκε φωνάζοντας του «τι κάνεις εκεί; εισαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής».

«Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;», του απάντησε ο ευρωβουλευτής.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ (ο παθών, δημοσιογράφοι και ο Νίκος Παππάς με συνεργάτες του). Ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία δεν απάντησε.

Σήμερα 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος, υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση.

Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου καθώς δεν καλύπτεται από ασυλία.

Εκτός ευρωομάδας τον έθεσε ο Φάμελλος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του. Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Η μήνυση του δημοσιογράφου

Διαβάστε επίσης:

Η Warner Bros Discovery απέρριψε την επιθετική προσφορά εξαγοράς ύψους 108,4 δισ. δολαρίων της Paramount – Οι λόγοι (videos)

Alpha: Ιστορίες για τον Διονύση Σαββόπουλο στους «Πρωταγωνιστές» από τον… Διονύση Σαββόπουλο στις 18/12

ΠΑΣΟΚ για κόψιμο χρηματοδότησης στο ντοκιμαντέρ Παπαχελά: Η κυβέρνηση οφείλει σαφείς απαντήσεις – Ο πολιτισμός δεν φιμώνεται