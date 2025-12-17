search
17.12.2025
17.12.2025 15:46

Στη Γαλλία την Πέμπτη ο Δένδιας για την τελετή ονοματοδοσίας στη φρεγάτα FDI HN «Κίμων» 

17.12.2025 15:46
dendias-kysea

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στη Λοριάν της Γαλλίας, όπου θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN («Belh@rra») F – 601 «Κίμων».  

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.  

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Δημοτικότητες υπουργών: Ξεχωρίζει το δίδυμο Δένδια – Πιερρακάκη, οι πέντε που ακολουθούν και ποιος είναι… τελευταίος   

Με τους βουλευτές της ΝΔ συναντάται στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μητσοτάκης με φόντο το αγροτικό

Επιστολή Φον ντερ Λάιεν για το μεταναστευτικό ενόψει της Συνόδου Κορυφής – «Αναγκαίο ένα ισχυρότερο κοινό νομικό πλαίσιο»

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega με «βραχεία κεφαλή» έναντι του Alpha την Τρίτη (16/12)

eydap
ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη στον αγωγό ύδρευσης της Αίγινας – Η ανακοίνωση του δήμου

nikos pappas 443- new
MEDIA

Δημοσιογράφος μήνυσε τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο – Εκτός ΣΥΡΙΖΑ τον έθεσε ο Φάμελλος

tranexamic-acid_1712_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Σοβαροί κίνδυνοι από τη λάθος χορήγηση φαρμάκου για τις αιμορραγίες – Οι συστάσεις προς τους γιατρούς

burton – karter 987- new
LIFESTYLE

Έλενα Μπόναμ Κάρτερ: Πώς εξηγεί το γεγονός ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ με τον Τιμ Μπάρτον

bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

