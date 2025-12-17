Στη Γαλλία την Πέμπτη ο Δένδιας για την τελετή ονοματοδοσίας στη φρεγάτα FDI HN «Κίμων» 

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στη Λοριάν της Γαλλίας, όπου θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN («Belh@rra») F – 601 «Κίμων».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης:

Δημοτικότητες υπουργών: Ξεχωρίζει το δίδυμο Δένδια – Πιερρακάκη, οι πέντε που ακολουθούν και ποιος είναι… τελευταίος

Με τους βουλευτές της ΝΔ συναντάται στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μητσοτάκης με φόντο το αγροτικό (photos)

Επιστολή Φον ντερ Λάιεν για το μεταναστευτικό ενόψει της Συνόδου Κορυφής – «Αναγκαίο ένα ισχυρότερο κοινό νομικό πλαίσιο»