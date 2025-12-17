Δημοτικότητες υπουργών: Ξεχωρίζει το δίδυμο Δένδια – Πιερρακάκη, οι πέντε που ακολουθούν και ποιος είναι… τελευταίος   

Η δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό της Real έχει ένα ενδιαφέρον ως και προς την δημοτικότητα των υπουργών της κυβέρνησης.

Αν και το δίδυμο Δένδιας (39,7%) – Πιερρακάκης (34,1%) δεν είναι έκπληξη στις πρώτες δύο θέσεις, έχει σημασία ότι πλέον η διαφορά που τους χωρίζει δεν είναι μεγάλη. Ο υπουργός Άμυνας είχε πάντα πολύ μεγάλο προβάδισμα έναντι όλων, αλλά πλέον μιλάμε για ένα νέο σκηνικό και ασφαλώς για ένα “δίδυμο”, που ανοίγει “περπατησιά” σε σχέση με… ανταγωνιστές για την επόμενη ημέρα. Ο υπουργός Οικονομικών από την άλλη είναι σε ανοδική τάση, ιδίως μετά την εκλογή του στην προεδρία του eurogroup.

Του διδύμου αυτού ακολουθεί με κάποια απόσταση μία πεντάδα υπουργών.

Στην 3η θέση είναι ο Τάκης Θεοδωρικάκος με ποσοστό 25,9%, σε ένα υπουργείο όπου το θέμα της ακρίβειας είναι το το Νο1 πρόβλημα για τους πολίτες σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο η σφυγομέτρηση δείχνει πως η κοινή γνώμη αναγνωρίζει ότι γίνεται προσπάθεια.

Πίσω του με πολύ μικρές διαφορές, ακολουθούν ο Βασίλης Κικίλιας, με ποσοστό 25,8%, η Όλγα Κεφαλογιάννη με 25,7% μαζί με τον Κωστή Χατζηδάκη (25.7%) και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (25.6%).

Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρίσκεται στην 8ή θέση, μάλλον πιο χαμηλά απ’ όσο θα περίμενε κανείς και τη δεκάδα κλείνουν η Δόμνα Μιιχαηλίδου και η Σοφία Ζαχαράκη, μάλλον σε ένα εύρημα έκπληξη.

Στην 11 θέση είναι ο Παύλος Μαρινάκης, καθώς η ηλεκτρική καρέκλα του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει και θετικά και αρνητικά.

Πρόσωπα σε υπουργεία που… «καίνε» όπως ο Γεραπετρίτης στο ΥΠΕΞ, η Κεραμέως στο Εργασίας και ο Φλωρίδης στο Δικαιοσύνης, είναι μάλλον χαμηλά.

Έκπληξη ίσως είναι η… προτελευταία θέση του Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος ξεπερνά μόνο τον υπ. Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο οποίος έχει το χειρότερο ποσοστό με 16,9%.

Στις αρνητικές απόψεις, το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει ο Αδωνις Γεωργιάδης με 61,2%.

