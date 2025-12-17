Δημοσκόπηση MRB: Χάνει μια μονάδα η ΝΔ – Δημοφιλέστερη αρχηγός η Κωνσταντοπούλου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη φθορά της ΝΔ καταγράφει και η δημοσκόπηση της MRB, καθώς το κυβερνών κόμμα χάνει μια μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, αν και μικρές απώλειες εμφανίζει και το ΠΑΣΟΚ.
Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 22.6 % και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10.9 %. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 9.1 %, η Πλεύση Ελευθερίας 7.5 %, το ΚΚΕ 6.7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6 %, η Φωνή Λογικής 3.9 %, το ΜέΡΑ25 2.3%, η Νίκη 1.9 %, το Κίνημα Δημοκρατίας 1.5%, και η Νέα Αριστερά 1.2 %. «Αλλο Κόμμα» επέλεξε το 3.9 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 22.5 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 17.4 % και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5.1 %.
Στην αναγωγή, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 14,1%, 11,7% η Ελληνική Λύση, 9,7% η Πλεύση Ελευθερίας, 8,6% το ΚΚΕ, 7,7% ο ΣΥΡΙΖΑ, 5% η Φωνή Λογικής και 3% το ΜεΡΑ25.
Όσον αφορά στον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, πρώτος με 24,1% είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερη με 8,7% η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος και τέταρτος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατακτά και την πρωτία ως η δημοφιλέστερη εκ των πολιτικών αρχηγών με 30,1% θετικές απόψεις και 50,2% αρνητικές για το πρόσωπό της. Ακολουθεί ο Κ. Μητσοτάκης (28,1%-61,7%), ο Κ. Βελόπουλος (23,5%-57,9%), ο Δημήτρης Κουτσούμπας (23,1%-52,6%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης (22,1%-55,9%)
Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, ακολουθούμενη από τους χαμηλούς μισθούς και τα ζητήματα της υγείας.
Η λέξη «Οργή» με ποσοστό 47.9 % εκφράζει περισσότερο τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας, ακολουθούν ο «Φόβος» με 42.9 % και η «Παραίτηση/Απογοήτευση» με 32.6 %.
Στο ερώτημα «πιστεύετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου και σταθερότητας ή σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» το 65.2 % απαντά «Μάλλον σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας/Σίγουρα σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» και το 31.2 % «Σίγουρα σε πορεία προόδου και σταθερότητας/Μάλλον σε πορεία προόδου και σταθερότητας»
Στο ερώτημα «Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών», οι πολίτες σε ποσοστό 32.3 % απαντούν «πολύ» και «αρκετά».
