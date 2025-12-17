Μαρία Καρυστιανού: Έτοιμη να διέλθει τον Ρουβίκωνα και να εισέλθει στην πολιτική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η συζήτηση για «κίνημα» της Μαρίας Καρυστιανού με προοπτική μετεξέλιξης του σε κόμμα έχει πλέον περάσει από το επίπεδο της φημολογίας στο επίπεδο της πολιτικής υλοποίησης.
Η ίδια περιγράφει ένα συλλογικό εγχείρημα πολιτών, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να οργανωθεί και να μετατραπεί σε κόμμα, και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει «πολιτικά πρόσωπα» ούτε στελέχη που προέρχονται από τους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς. Αυτά τα στοιχεία έχουν σημασία, γιατί διαμορφώνουν εξαρχής το brand του εγχειρήματος: «εκτός» παραδοσιακού κομματικού προσωπικού, με αντισυστημικό αέρα, με υψηλό φραγμό εισόδου σε συνεργασίες. Και ήδη έχει αρχίσει να δέχεται τα πρώτα βέλη απο κόμματα και πολιτικά στελέχη που το προηγούμενο διάστημα την είχαν στο απυρόβλητο. Την ίδια ώρα πυρά δέχεται και από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών οι οποίοι διαχωρίζουν την θέση τους από τις πολιτικές της επιδιώξεις και της ζητούν να παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου συγγενών θέμα θυμάτων των Τεμπώ.
Οι μετρήσεις των τελευταίων περίπου τριών μηνών καταγράφουν αξιοσημείωτη δεξαμενή δυνητικής υποστήριξης, αλλά με διαφορετικές ερωτήσεις και άρα με μη απόλυτα συγκρίσιμα μεγέθη.
Το πολιτικό συμπέρασμα από τη σύγκριση δεν είναι «ανεβαίνει/πέφτει» με όρους ευθείας γραμμής, αλλά ότι: (α) υπάρχει σταθερά μια μεγάλη περίμετρος δυνητικών ψηφοφόρων και (β) ο σκληρός πυρήνας (όπου μετριέται) είναι μικρότερος από τη συνολική “δεξαμενή” και άρα θα κριθεί το τελικό εγχείρημα από την οργάνωση, τη στελέχωση, το αφήγημα και το πρόγραμμα.
Η MARC δίνει και ποιοτικά χαρακτηριστικά διείσδυσης: υψηλότερη απήχηση στις γυναίκες και στις νεότερες ηλικίες, καθώς και διακομματική διείσδυση με ιδιαίτερη ένταση σε Ελληνική Λύση (47,6%), αλλά και ΣΥΡΙΖΑ (36,2%), ΠΑΣΟΚ (35,3%), με χαμηλότερη στη ΝΔ (10,1%).
Αυτό παραπέμπει σε ένα σχήμα που δεν «κουμπώνει» αποκλειστικά στον άξονα κεντροαριστερά–κεντροδεξιά, αλλά αξιοποιεί μια ευρύτερη διάθεση αποδοκιμασίας/αναζήτησης εναλλακτικής, η οποία τέμνει ιδεολογικά σύνορα και τελικά αγγίζει ή υιοθετεί το δίπολο συστημικό – αντισυστημικό.
Με βάση την παραπάνω εικόνα, η μεγαλύτερη πίεση εμφανίζεται σε κόμματα που ήδη ανταγωνίζονται για παρόμοια ακροατήρια: (i) χώρο διαμαρτυρίας/αντισυστημικής ψήφου, (ii) κεντροαριστερή δυσαρέσκεια, (iii) νεότερους ψηφοφόρους με χαμηλή κομματική ταύτιση. Στο κέντρο-αριστερό τόξο, τα πιο εκτεθειμένα κόμματα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας. Παράλληλα, πιέσεις αναμένονται και σε κόμματα “θυμικού” ανταγωνισμού (π.χ. δεξιά της ΝΔ), αφού η ίδια μέτρηση δείχνει υψηλή διείσδυση στην Ελληνική Λύση.
Οι δημοσκοπήσεις ταυτόχρονα μετρούν και το σενάριο νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η MRB καταγράφει ότι 20,9% θα ψήφιζε νέο κόμμα με αρχηγό τον Τσίπρα. Η MARC μετρά τη συνολική πιθανότητα ψήφου για «κόμμα Τσίπρα» στο 24%. Η GPO καταγράφει «πολύ ισχυρή πιθανότητα» από 9,1% που επεκτείνεται έως 19,4%.
Η συνύπαρξη των δύο σεναρίων στο ίδιο χρονικό παράθυρο δημιουργεί δύο καθαρές συνέπειες για το εγχείρημα Τσίπρα:
Με απλά πολιτικά κριτήρια, αν και τα δύο εγχειρήματα προχωρήσουν, το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι αναδιάταξη και κατακερματισμός κυρίως στην ευρύτερη αντιπολίτευση (ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς και της ψήφου διαμαρτυρίας), με την τελική έκβαση να εξαρτάται από το ποιο από τα δύο θα μετατρέψει αποτελεσματικότερα τη «δυνητική» αποδοχή σε συνεκτική πολιτική πρόταση και σταθερή εκλογική συμπεριφορά.
